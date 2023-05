Peklenski izziv odnesel Lucijana, Sandro so premagale solze

Štirje tekmovalci, Žiga Škvorc , Sandra Dobaj , Nik Marolt in Lucijan Lipovšek , so se pomerili na peklenskem sladkem izločitvenem testu. Pripravil ga je Karim Merdjadi : "Pred vami je šest kloš, šest delov, ki sestavljajo vrhunsko sladico. Sladico sem načrtoval posebej za ta izziv. Delikatna po okusu in modernega videza. Čas priprave je pravi slaščičarski izziv. " Vsako komponento so morali pripraviti v določenem času, ko je ta potekel, je bila na vrsti naslednja. Luka Jezeršek : "In če se boste v tistem trenutku ukvarjali s prejšnjim zabojem, vas lahko na koncu povozi čas. "

Druga komponenta je bil ganaš iz temnega piva. Pripraviti so ga morali v osmih minutah. Korak ni bil težek, a je zahteval hitrost in natančnost. Lucijan je imel težave, na njegovi kuharski postaji je bil nered. Sandra je končala zelo hitro in je preostale minute izkoristila za čiščenje. Lucijan je pohitel in tokrat mu je uspelo, upal je le, da je komponente pripravil dovolj kakovostno.

Najprej so morali pripraviti testo, na voljo so imeli 15 minut časa ter recept. Šlo je za zelo pomembno komponento, saj je bila to osnova sladice. Bine Volčič : "To je najpomembnejši korak. Če vam ta korak ne uspe, nimate sladice. " Žigu je prvemu uspelo tri plasti testa spraviti v kalup. Lucijan ni ujel časovnega okvirja, resda je lahko nadaljeval s prvo komponento, a mu je zato ostalo manj časa za naslednji korak.

Tretji korak je bila maskarpone krema z vanilijo, ki so jo morali pripraviti v 10 minutah. Žiga je bil hiter kot blisk, a je Bine njemu in ostalim tekmovalcem namignil, da bi bilo pametneje mešanje prepustiti robotu. Napočil je namreč čas za naslednjo komponento, sacher biskvit, na voljo za pripravo so imeli 25 minut. Lucijan se je v tem času moral ukvarjati z maskarpone kremo in na kuhinjski postaji mu je zmanjkovalo prostora. Sodniki so opazili tudi, da Žiga skače od ene komponente do druge. Nato se je urezal, pa še sam ni vedel, kdaj in kje. Sandra je, ko je biskvit že dala v pečico, ugotovila, da je pozabila vmešati moko. A ga je urno vzela iz pečice in popravila napako.

Na predzadnjem koraku so tekmovalci morali pripraviti džem iz temnega piva in espumo iz temnega piva. Na voljo so imeli 15 minut. Zadnji korak pa je bila prezentacija, kar je pomenilo, da so morali tekmovalci vse elemente združiti v celoto. Na voljo so imeli 10 minut. Sandra je imela težave s testom, bala se je, da ji bo košarica razpadla. Tudi Lucijanovo testo je imelo luknjice, zato mu je ganaš curljal ven.

Nik najbolj uspešen

Nik je bil veliko bolj zadovoljen, njegova sladica je največ obetala. Tudi ob prerezu je bilo očitno, da se je tekmovalec držal recepture. Karim si je želel, da bi bil bolj natančen pri ganašu, a je ostale komponente dobro pripravil, zato je bila njegova sladica zelo okusna.