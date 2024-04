Peklensko kuhanje za obstanek: Jaz bi se najraje razjokala

Blanka Erniša, Klara Šmigoc, Lidija Subašić, Julija Bukvič, Andreja Špeh, Domen Beribak, Jure Pavlič in Luka Pangos. To so tekmovalci, ki se bodo nocoj pomerili na izločitvenem testu. Čakata jih dva kroga in v prvem bodo morali prepoznati različne salame in klobase. Kdor se bo najbolje odrezal, bo varen, vse druge pa čaka peklensko kuhanje za obstanek.