Petra je izpadla tik pred polfinalom in že se ji odpirajo nove priložnosti

V slavni kuhinji sem si kot ena izmed top 5 tekmovalcev želela priti do polfinala, nato pa seveda do finala, ampak na žalost mi ni uspelo. Vendar sem zelo ponosna, da sem se vztrajno borila do zadnjega krožnika. Vesela sem, da sva z Zalo isti dan zapustili kuhinjo, verjamem, da je moralo biti tako, saj sva tako rekoč skupaj začeli kuhanje, ko sva tudi zmagali z najboljšo torto, in isti dan sva kuhinjo tako rekoč skupaj zapustili. Z njo sem spletla tudi čudovito prijateljsko vez, ki je, lahko rečem že sestrska, in sem vesela, da sem zapustila oddajo skupaj z njo. Skozi samo tekmovanje sem imela občutek, da Binetu nisem najbolj pri srcu, zato sem bila ob slovesu zelo presenečena, ko se je tako lepo poslovil od mene. Seveda pa sem bila prav tako vesela slovesa od ostalih dveh sodnikov, sploh od Luke Jezerška, saj mi je kot sodnik bil skozi vse sezone najbolj všeč. Se mi zdi, da te zna v pravem trenutek okarati, da se zbereš in dostaviš dober krožnik.

Tudi ti si se, tako kot Zala, poslovila tik pred zadnjim tednom tekmovanja. Borila si se vse do konca in zaključila z dobrimi jedmi, zato si bila ena izmed tekmovalk od katerih so se sodniki poslovili s težkim srcem. Zdi se nam, da si to začutila tudi sama, drži?

Zelo sem ponosna, da živim v Prekmurju. Čeprav sem se sem preselila pred 10-imi leti, so me ljudje zelo lepo sprejeli, tako sem pa tudi začela še bolj spoznavati prekmurske dobrote, ki so me zasvojile in zato prisegam na domače in tako bo tudi ostalo. Ker zelo obožujem ajdovo kašo in sem se z njo želela dokazati v svojem 1. izločitvenem testu in se ravno takrat nisem najbolj, saj sem jo razkuhala, sem dobila priložnost za njo še enkrat v borbi za top 5. Sem imela tako rekoč popravni izpit. In takrat mi je uspelo narediti sladico iz ajdove kaše in to v kombinaciji s pasijonko, in ta sladica je dobila take čudovite pohvale. Na to jed sem res bila najbolj ponosna. Zelo velik vtis pa je na mene pustila sladica za top 10, ko mi je moja prijateljica Tina poslala kavo. To sladico sem posvetila tudi njej, saj narediti sladico iz kave, avokada, sladkega krompirja in čokolade ... Dajte no, doma bi se samo smejala, če je z vami vse ok. Ampak ne, to je dejansko mogoče in še zelo dobra sladica je bila. Veliko pa mi pomeni jed, ki smo jo morale pripraviti v 15-ih minutah, z Anito in Zalo. To kuhanje je bilo čustveno zelo naporno, saj sem se borila z dvema zelo dobrima prijateljicama. Zavedaš se, da gre ena od nas domov in ti je zelo hudo, a sem kljub temu v tako kratkem času skuhala topel obrok, ki je navdušil sodnike. Resnično si lahko ponosen na tako jed. Te tri jedi so v mojem srcu na posebnem mestu.

Med zadnjimi kuharskimi spopadi si večkrat omenila tri polfinaliste, s katerimi se nisi ujela. Je bilo težko odmisliti ta nesoglasja in ali so vaši odnosi kakorkoli vplivali na tvoje kuhanje?

Res je, da se nismo najbolj ujeli med sabo, ampak nič zato, vsi se ne moremo imeti radi. Njihovi karakterji mi pač niso odgovarjali. To, da sem se ujela z Zalo, Anito, Markom, Juretom, ter Mirom, to je tisto, kar največ šteje v tej oddaji. To mi pomeni največ in njihove spodbude, ko so odšli domov, da naj se borim naprej s polnim zagonom, so mi dajale veliko energije za obstanek v tekmi. Tako da se s polfinalisti nisem obremenjevala tako zelo, da bi to imelo vpliv na moje kuhanje.

Si se pa po dolgih dveh mesecih vrnila k fantu, videla si psa, srečala si se s prijatelji, ki so te podpirali med tekmovanjem. Kako je bilo, ko si prišla domov?

To, da sem se po tako dolgem času vrnila domov, je bil neprecenljiv trenutek. Ob odhodu so me oblile solze sreče, kajti ne morem povedati, kakšno srečo in olajšanje sem začutila ob tem, da bom končno videla psa in fanta. In še 10-krat večje veselje je bilo ob snidenju z njima. Sem se pa najbolj bala, da me Star ne bo prepoznal, ampak njegovo veselje, ko me je zagledal, je poplačal ves zamujeni čas z njim. Zelo pa sta me presenetili prijateljici Nika in Doroteja, s katerima smo spletle čudovito prijateljsko vez in sem zelo hvaležna, da ju imam v življenju. Ob prvem srečanju sem od njiju dobila sliko sebe iz MasterChefa z napisom: Ne hodi tja, kamor vodi pot. Pojdi raje tja, kjer poti ni in za seboj pusti sled. Njun namen je bil, da ne pozabim, zakaj sem šla v MasterChefa, in da naj še naprej sledim svojim ciljem. In definitivno bom pustila sledi, saj se za mene kuhanje ni za vedno končalo, končalo se je samo v MasterChef kuhinji.