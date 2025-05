Pia je presenetila, priborila si je značko imunitete

OGLAS

Tretji boj za značko imunitete z Luko Koširjem

V MasterChef kuhinjo je prišel že tretji nosilec Michelinove zvezdice, Luka Košir, ki so ga sodniki opisali kot inovatorja, vizionarja ter ambasadorja trajnostne gastronomije. Karim Merdjadi: "Premika meje tradicije in ustvarja prihodnost slovenske kuhinje." Luka je povedal, da ni imel veliko poklicne izbire, saj ga je mama določila za kuharja. Do zvezdice je prehodil trnovo pot, inspiracijo pa črpa z lastne kmetije in tudi gozda.

Luka Košir FOTO: POP TV icon-expand

Gost je za izziv izbral jed, ki ponazarja filozofijo njegove kuhinje, skušo na repi z ocvirki in japonsko omako. Karim: "Jed boste pripravljali po korakih. Na koncu boste z Luko kuhali le najboljši." Za začetek so si ogledali gostovo kuharsko postajo, nato so morali povsem enako pripraviti tudi svoje. Na voljo so imeli 15 minut in tokrat je uspelo vsem tekmovalcem. V drugem koraku so morali pripraviti popolna fileja skuše in ju nasoliti z grobo soljo. Uspelo je Maticu Mačku, Anamariji Truden, Danu Prohartu, Davidi Pogorevc Hafner in Pii Pajnič. Barbara Ribič, Barbara Poljanec, Natalija Sebanc in Miša Koplova so s kuhanjem zaključile. V tretjem koraku so pripravili marinado za ribo. Pri tem so lahko poskusili, kakšno je pripravil Luka. Nato so pod vodo oplaknili fileja in ju dali v marinado. Sledila je priprava repe, ki so jo morali najprej pravilno narezati, nato pa nasoliti. Zatem so odprli ostrige in jih zmiksali z rumenjakom in limoninim sokom, nato pa začeli dodajati olje, da bi dobili emulzijo. Za konec so pripravili ocvirke in repo. Sledil je nov obhod postaj, po katerem so lahko s kuhanjem nadaljevali samo Pia, Matic in Dan.

Pia Pajnič med kuhanjem FOTO: POP TV icon-expand

Trojica je odstranila koščice iz filejev, jih prerezala na polovice in zarezala. Pripravili so še pasto iz akacijevega medu, misa in sojine omake ter ponzu omako. Premazali so ribo, nato pa se lotili serviranja. Medtem so ribo še dimili in jo znova premazali. Vsem trem je uspelo jed tudi servirati.

Sol in koščica

Dan je malce pregrobo narezal repo. Luko je najbolj skrbelo zaradi ribe, a je bila okusna. Žal je gost v njej našel tudi koščico. Mojmir Šiftar je tekmovalcu čestital, ker mu je uspelo dostaviti takšno jed. Luka Jezeršek ga je pohvalil, ker so se vse sestavine lepo okušale v jedi, uporabil jih je tudi v pravih razmerjih. Karim je jed pohvalil kot zelo lepo izkušnjo. Matic se je za pomoč zahvalil Juretu Kirbišu, ki ga je pozorno spremljal in mu pomagal z balkona. A je fileja malce preveč zarezal in tudi on je malce pregrobo narezal repo. Največja težava je bila v tem, da je bila jed preveč slana. Karim mu je položil na srce, da bi moral najti ravnotežje med hitrostjo in natačnostjo.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Jed Michelinovega chefa, Luke Koširja icon-picture-layer-2 1 / 2

Mojmir je Pii povedal, da je lahko ponosna nase in da jo je bilo lepo gledati med kuhanjem. Tekmovalka je v kuhanju uživala, kar se je odražalo tudi na krožniku. Luka je jed pohvalil kot uravnoteženo, le repa je bila malce pregrobo narezana in koža premalo dimljena. Mojmir je v repi okušal kanček preveč gorčice, Luka je pogrešal boljšo uravnoteženost jedi, Karim pa je dodal: "Jaz mislim, da si z današnjim kuhanjem, ne glede na odločitev, pokazala, da si zaslužiš, da si v tej kuhinji in da si zaslužiš novih priložnosti."

Značko imunitete dobi Pia

Luka Košir je po okušanju povedal, da je bila odločitev težka, in sicer je kolebal med Danom in Pio. Koščica v Danovi jedi je prinesla imuniteto Pii, ki je bila presrečna. Napovedala je, da bo z značko spala. Pia: "So mi doma govorili, da ne bom ena kuharica v menzi, ki bo lupila krompir, zdaj sem pa z lupljenjem repe in lepimi rezi prišla do imunitete." Luka je za konec tekmovalcem povedal, naj sledijo svojim sanjam in naj se ne bojijo komentarjev in porazov.

MasterChef Slovenija bo na sporedu znova v ponedeljek ob 21.10 na POP TV.