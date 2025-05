Pia Pajnič: Njene najlepše sanje so postale resničnost

OGLAS

Pia Pajnič velja za veliko oboževalko MasterChefa Slovenija in v neizmerno veselje ji je bilo, ko se je lahko pridružila zasedbi tekmovalcev nove sezone. Veliko veselja pa ji je prinesel tudi nov teden tekmovanja, saj se je najprej uvrstila v najboljšo deseterico kuharjev, nato pa si je med kuhanjem z Michelinovim chefom Luko Koširjem priborila tretjo značko imunitete. Ob veliki konkurenci, poleg nje se je borilo še osem tekmovalcev, je bil uspeh veliko presenečenje. Pia: "Jaz si niti v najlepših sanjah ne bi mogla predstavljati, da bom dobila značko imunitete ... Zadnje čase sem pogosto na izločitvenih testih in od vseh tekmovalcev v top 10 spadam v amatersko skupino, in ne med profesionalne kuharje. Iskreno, poleg imunitete je bila zame večja zmaga pohvala chefa Karima, ki je rekel, da sem ne glede na izid s to jedjo dokazala, da spadam v MasterChef kuhinjo. Ta dan, ko sem dobila značko imunitete, se je pa zagotovo vpisal v moj dnevnik kot najlepši in najboljši dan v MasterChef kuhinji do zdaj."

Pia Pajnič FOTO: Domen Jugovar icon-expand

Piina želja je uvrstitev med najboljšo peterico in z značko imunitete je njen cilj veliko bližje. Pia: "Moj cilj v tekovanju je top 5 in temu cilju sem vsak teden bližje. Z imuniteto sem zagotovo bolj varna na enem od izločitvenih izzivov in s tem bližje mojim sanjam." Klic njenega srca najbolj razumeta njen fant in sestra, ki sta njena največja podpora in ji vedno stojita ob strani.

Pia, ko je osvojila značko imunitete FOTO: POP TV icon-expand

MasterChef Slovenija je vsekakor izkušnja, ki bi jo Pia priporočila tudi drugim ljubiteljskim kuharjem. Prijave za novo sezono so namreč že odprte. Pia: "MasterChef lahko vsakemu odpre vrata v profesionalno kuhinjo, predvsem pa je dobra izkušnja, saj se veliko naučiš in spleteš ogromno prijateljskih vezi s sotekmovalci in celotno ekipo. Vsak, ki bi se pa rad prijavil, pa mu polagam na srce, naj čim več vadi, saj je doma na kavču lahko pameten vsak, ko pa gre zares, pa se ti tudi palačinka lahko zažge."

MasterChef Slovenija bo na sporedu znova v ponedeljek ob 21.10 na POP TV.