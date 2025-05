Pia Pajnič po dveh krogih kuhanja do nove zmage

V prvem delu tokratnega izziva sta Dan Prohart in Pia Pajnič z dobrim sodelovanjem pripravila izvrstno jed. V drugem krogu kuhanja sta tekmovalca postala nasprotnika in z boljšim krožnikom si je zmago priborila Pia.

Anamarija in Natalija proti Danu in Pii

Na novem kuharskem izzivu so se pomerili vsi člani poražene rdeče skupine z izjemo Miše Koplove, ki se je na balkonu pridružila članom zmagovalne modre skupine. Luka Jezeršek: "Nocoj boste imeli priložnost, da se dokažete v paru." V eni minuti so se morali dogovoriti, s kom želijo sodelovati. Anamarija Truden in Natalija Sebanc sta želeli kuhati skupaj, Dan Prohart pa s Pio Pajnič. Želel je popraviti slab vtis, ki ga je ustvaril med skupinskim izzivom.

Mojmir Šiftar: "Nocoj pričakujemo, da razmišljate in kuhate kot eno." Luka: "Vsak par bo pripravljal eno jed, en krožnik, ampak ločeno. Želimo, da v vaši jedi zablesti odojek." Karim Merdjadi: "Eden bo odgovoren za odojka in omako, drugi za priloge." Kuhala sta za ločenima postajama, lahko sta se le pogovarjala, nista pa smela kuhati ali okušati drug namesto drugega. Para sta morala pripraviti dober načrt, za kar sta imela na voljo 10 minut. Za kuhanje so jih sodniki odmerili 70. Dan in Pia sta se hitro dogovorila in šla po sestavine, Natalija in Anamarija sta potrebovali malce več časa. Nato je moral vsak tekmovalec za svojo kuharsko postajo. Dan se je z veseljem lotil priprave mesa, medtem ko je Luka na podlagi videnega Nataliji povedal, da ga skrbi za rezultat in da bi morala pokazati več. Kasneje je priznala, da v tehnikah priprave mesa ni najboljša, še posebej pri bolj posebnih kosih. Anamarija je opazila, da je izgubila začetno motivacijo, sama ji je poskušala pomagati, a je imela s svojimi komponentami veliko dela. Komunikacija med njima je bila zato slabša. Dan je za razliko od Natalije navdušil Mojmirja z idejo za pripravo odojka, tudi Pia je bila povsem samozavestna. Napovedala je, da bo pripravila popolne priloge in da bo jed odlična. Sodniki so opazili, da ves čas komunicirata in prav dobro vesta, kaj se dogaja na njunih kuharskih postajah. 10 minut pred koncem kuhanja sta lahko para skupaj zaključila vsak svojo jed. Dan in Pia sta takoj združila moči, medtem ko sta bili Anamarija in Natalija še vedno vsaka za svojo postajo. Ko sta nekaj minut pred koncem le prišli skupaj, sta jed servirali v tišini.

Dan in Pia pripravita izvrstno jed

Dan in Pia sta pripravila pečeno stegno odojka, ocvrtke kože, teran, sotiran krompir, okisano šalotko, naravno omako ter zvitek ohrovta z rikoto, paradižnikom, korenjem in čebulo. Mojmir je pohvalil njuno kuhanje in komunikacijo, pa tudi mamljiv krožnik, pravilna razmerja, barve in teksture. Po okušanju je dodal, da sta z dobro komunikacijo kljub ločenemu kuhanju pripravila izvrsten krožnik. Vsi okusi so se lepo povezovali, kot da bi ves čas okušala komponente drug drugega. Pohvalil je tudi odojka, ki ga je Dan pripravil na visokem nivoju. Natalija in Anamarija sta pripravili potrebuševino s soparjenimi štručkami, azijsko solato in omako. Luka je povedal, da se mu ideja zdi dobra, težavo je videl v izvedbi. Nataliji ni uspelo pripraviti hrustljave skorjice, omaka je bila preveč zgoščena, štručke pa niso imele volumna, ki so ga sodniki pričakovali. Karim je pograjal komunikacijo para. Mojmir: "Nocoj smo ponovno na preizkušnjo postavili vaše sodelovanje." Luka: "Delo v parih ni le vprašanje, kdo zna kuhati, temveč tudi, kdo zna oblikovati skupno vizijo in jo realizirati." To je uspelo Danu in Pii. Luka: "Vidva sta dokazala, da lahko delata kot eno."

Drugi krog kuhanja za Dana in Pio

Tekmovalca pa se nista povzpela na balkon, čakalo ju je še eno kuhanje. Mojmir: "Če sta bila prej nepremagljiva kot par, bo moral zdaj vsak izmed vaju dokazati, da lahko zmaga sam." Luka: "Spet bosta kuhala z odojkom, ampak vsak svojo jed." Na voljo sta imela 60 minut in ves čas odprto trgovino. Pia je bila zaskrbljena, kako se bo lotila odojka, a jo je Dan med kuhanjem spodbujal in ji pomagal. Težava je bila tudi v tem, da ni imela povsem dodelanih idej za priloge, obremenjevala se je z MasterChef uro in konkurentom. Dan je bil bolj miren, odločil se je za polnjene šampinjone, zapečene v pečici, ter omako. Pia je nato izhod v sili zagledala v serviranju, ki ni Danova najmočnejša točka. V nadaljevanju se je zbrala in pregnala svoje strahove, kuhala je bolj samozavestno in osredotočeno.

Dan je pripravil beli krajec odojka, naravno omako, šampinjone, polnjene z rikoto, suhim paradižnikom, česnom in šalotko. Meso je bilo lepo pripravljeno, omaka prav tako, šibka točka krožnika so bili šampinjoni, ki niso bili dovolj slani. Pia je pripravila odojka iz pečice s hrustljavo kožico, omako z zeliščnim oljem, sotiran krompirček in grahov pire. Mojmir je pohvalil hrustljavo kožico in še bolj okusen krompir. Omaka bi lahko bila bolj gosta, grahov pire pa ni bil dovolj slan. Luko je krožnik navduševal s svojo preprostostjo, a dobrimi okusi.

Pia dostavi boljši krožnik

Luka: "V tem tekmovanju lahko daleč prideš, ko dobro sodeluješ, ampak na koncu zmaga tisti, ki se izkaže sam." Karim: "V MasterChef kuhinji šteje le zadnji krožnik in nocoj je bil boljši tvoj, Pia." Tekmovalka je bila presrečna in hvaležna je bila Danu, ker jo je pomiril na začetku drugega kuhanja.