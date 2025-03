Pia pred sodniki: Kot da greš na koncert svojega najljubšega pevca

23-letna Pia Pajnič iz Preserja se je kljub ljubezni do kuhanja odločila za študij matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Pia: " V osnovni in srednji šoli sem bila pri matematiki in fiziki vedno skoraj 100-odstotna in se mi je to zdelo kot usojeno. Me je pa kulinarika vedno spremljala in tudi na fakulteti, ki ni povezana s kulinariko, zelo rada spečem kakšno pito za tekmovanje v peki pit za dan števila PI. " Pia pravi, da je veselo, prijazno dekle, ki je vedno pripravljeno pristopiti do drugih in pomagati v težavah. Pia: " V osnovni in srednji šoli sem se vedno prijavila za tutorja in pomagala pri učenju tistim, ki jim ni šlo. Še danes pomagam prijateljem z inštrukcijami. "

In kot so se gledalci lahko že prepričali, je Pia verjetno najbolj zvesta gledalka MasterChefa Slovenija. Pia: "Jaz sem MasterChef gledala, še preden je sploh prišel v Slovenijo, in seveda sem, takoj ko smo v Sloveniji začeli s prvo sezono, zasedla družinski TV in od takrat naprej je to postal moj 'šov za tolažbo'. Takoj ko sem se znašla v situaciji, ko nisem vedela, kaj bi gledala na TV-ju, sem zavrtela eno epizodo MasterChefa, četudi sem jo pogledala že stokrat." In že med spremljanjem prve epizode prve sezone je dobila željo, da bi se nekoč prijavila k sodelovanju. Pia: "Zato sem si sproti med predvajanjem oddaje delala zapiske, kaj so kuhali, kaj so bile napake, kje so izboljšave in nenazadnje vse recepte, ki so jih pokazali."

Sedaj se je tudi sama znašla v najbolj popularni kuhinji v Sloveniji. Pred začetkom snemanja je bila zato na trnih. Pia: "Bila sem zelo razburjena, saj so bile to moje sanje že 10 sezon. Hkrati me je bilo pa strah, saj so sotekmovalci v kulinariki bolj izobraženi, ali so študirali kulinariko, ali delajo v kulinariki, medtem ko je moja edina kulinarična izobrazba MasterChef." Pot v šovu ji bo zagotovo olajšala njena neustrašnost. Kot pravi, se ne boji težkih preizkušenj in se rada sooča z novimi izzivi.