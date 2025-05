Pia: Vsako kuhanje je potrebno začeti z nasmehom

Nov teden tekmovanja se za Pio Pajnič ni pričel prav dobro. Davida Pogorevc Hafner in Dan Prohart sta kot vodji skupin sama izbirala člane. Pia je že drugič ostala zadnja in ni skrivala razočaranja. Pia: " Malo sem jezno-žalostna, ker ne vem, kaj moram narediti, da me bodo ostali prepoznali. Učim se, vadim, delam, pa ni dovolj. " Odločena je bila, da se bo dokazala: " Vem, da znam, vem, da zmorem, in vem, da bom. " Nenazadnje je že z osvojeno značko imunitete dokazala, da si zasluži mesto v tekmovanju.

Žal je bila njena skupina kljub dobri jedi poražena zaradi odličnega Davidinega vodenja. Kljub vsemu je na naslednji izziv prišla z nasmehom do ušes, z novo zalogo energije in dobre volje. Kot da se ni zgodilo nič. Pia: "Ko spremljaš neko stvar že več let, in si nato končno tudi ti del tega, te priložnosti ne bi nihče kar tako izpustil. Vsako kuhanje je potrebno začeti z nasmehom in s pozitivno energijo, drugače se lahko hitro zalomi. Mene najbolj motivira želja po tem, da bi se izkazala in da bi lahko pred sodnike postavila res dobre krožnike."

In zagotovo jo je njena pozitivna naravnanost pripeljala do novih uspehov. Na novem izzivu je najprej navdušila skupaj z Danom Prohartom, v drugem krogu kuhanja pa ga je premagala in se je tako izognila izločitvenemu testu. Za tisti večer je iz čistega veselja napovedala zabavo, ki pa jo je morala malce prestaviti. Pia: "Tisti dan sem v studiu ostala do poznih večernih ur, saj sem morala napisati še 2 recepta za okusno.je, tako da je tista žurka sledila šele za vikend. Vsem povabljenim se pa sploh ni sanjalo, kaj proslavljamo, kajti takrat je bilo moje sodelovanje v MasterChef kuhinji še skrivnost (smeh)."

Pia je bila izjemno hvaležna sotekmovalcu Danu, ker ji je pomagal in jo bodril, ko se je na začetku drugega kuhanja spopadala s strahovi. In prav Dan je izpadel na izločitvenem testu, ki se mu je sama izognila. Pia: "Hudo mi je bilo za njega, saj je bil res odličen sotekmovalec in dober prijatelj. Vendar takšno pač je tekmovanje. Želim mu vse najboljše in upam, da je kljub temu zapustil kuhinjo z dobrimi spomini in veliko novega znanja. Zagotovo bova pa v prihodnosti še kaj sodelovala."