Po boleči izgubi sledi svojim sanjam

Sandra Salihović je na svojem Facebook profilu lepo ubesedila občutke, ko je postala del tako velike zgodbe in oddaje kot je MasterChef Slovenija . Sandra: "Ko kar naenkrat dobiš novo veliko družino, s katero deliš isto strast, občutke, smeh, solze, objeme in seveda tudi prepreke. Edinstveno! Zame definitivno največji korak iz cone udobja in mislim, da zelo pomemben za vse ostale korake naprej." Dodaja, da je šov "ena velika dogodivščina, ki jo verjetno doživiš samo enkrat v življenju."

Seveda je bil njen oče velik ljubitelj njenih jedi. Sandra: "Seveda. Zelo je bil zadovoljen z mojim kuhanjem, vedno me je pohvalil in jedel tudi tisto, kar si sam na prvo žogo nikoli ne bi izbral. Ko se je navadil na bolj zdravo izbiro, je tudi sam kasneje izrazil kakšno željo, da pripravim kakšno jed. Čeprav ni jedel avokada, jaz pa ga obožujem, je zelo pohvalil tudi mojo vegansko torto, kjer je krema iz avokada in kakava, ampak seveda sprva ni vedel, da je notri avokado, ker drugače sigurno ne bi niti poizkusil (smeh)."

Zanimivo je, da ji je oče pred dvema letoma kupil MasterChef predpasnik, le da tisti ni nosil njenega imena. Sandra: "Oči me je vedno rad zalagal s stvarmi, ki so vezane na kuhanje, ali pa je vedel, da so oziroma mi bodo všeč. Je raje šopingiral kot ženske (smeh). Mogoče je pa nekje globoko v sebi vedel, še preden sem to vedela sama, da bom nekoč del MasterChefa. Čeprav 2 leti nazaj ne bi niti pomislila na ta korak."

Njen oče žal ni dočakal njenega sodelovanja v šovu MasterChef Slovenija, saj je nepričakovano preminil. Sandra: "Sem mnenja, da se vsaka stvar zgodi ob točno določenem času in vsaka z razlogom. Od najmanjših, vsakdanjih stvari do takih, zelo težkih. Izguba očeta je bila definitivno najtežja stvar, ki se mi je zgodila, se pa skušam predvsem zavedati in sprejeti, da imamo tukaj vsi omejen čas, in nihče ne ve, koliko ga kdo ima. Zgodilo se je zelo nepričakovano, imel je srčni infarkt. Taki dogodki in izkušnje ti lahko tudi veliko dajo, lahko se veliko naučiš, zrasteš in postaneš še boljši človek."

A njeni zdravi recepti niso povezani s tem žalostnim dogodkom v njenem življenju. Sandra: "Vsaj na začetku so bili striktno povezani z mano. Ker sem več kot pol življenja jedla samo nezdrave jedi, kot so pice, ocvrto, sladkarije, no, s slednjimi se borim še danes (smeh), nič sadja in zelenjave, jedi na žlico ..., je bilo treba nekaj spremeniti. Kasneje pa sem to prenesla še na starša in mnogo ljudi okoli mene, ki so vključili določena živila in jedi v svoje prehranjevanje. Kar je tudi nekako namen mojega ustvarjanja Mavrice okusov. Če na hitro povzamem, me je ta sprememba pripeljala celo do MasterChefa. Čeprav sem si še nekaj let nazaj želela, da bi nekoč imela možnost imeti pomočnico, ki bo kuhala namesto mene (smeh)."