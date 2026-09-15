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MasterChef Slovenija

Po koncu skupinskega izziva bodo tekle solze

Velenje, 15. 09. 2026 16.12 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tekmovalci bodo na drugem skupinskem izzivu pripravljali jedi iz kozic. V samo 80 minutah bodo morali poskrbeti za kar pet okusnih in pravilno pripravljenih svetovno znanih klasik. Vodje skupin bodo imele še eno, posebno nalogo, zaradi katere bodo na koncu tekle solze.

Tekmovalci bodo staknili glave za drug izziv skupin. Medtem ko se bodo sodniki veselili kuhanja z izbrano sestavino, Daniela Perdih ne bo skrivala razočaranja: "Jaz nisem doma v morskem. Ne, prosim ne." In kar bo še huje, vsaka skupina bo morala v samo 80 minutah pripraviti kar pet jedi: rakov koktajl, kozice s česnom, pečen riž s kozicami, ceviche s kozicami in gyoza cmočke s kozicami.

Svetovno znane klasike bodo od tekmovalcev zahtevale natančnost in široko kulinarično razgledanost. To pa še ni vse, vodje bodo imele še eno, posebno nalogo, zaradi katere bodo na koncu tekle solze. Kaj se bo zgodilo in kateri skupini bo uspelo pripraviti največ zmagovalnih jedi?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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