Po koncu skupinskega izziva bodo tekle solze

Tekmovalci bodo staknili glave za drug izziv skupin. Medtem ko se bodo sodniki veselili kuhanja z izbrano sestavino, Daniela Perdih ne bo skrivala razočaranja: " Jaz nisem doma v morskem. Ne, prosim ne. " In kar bo še huje, vsaka skupina bo morala v samo 80 minutah pripraviti kar pet jedi: rakov koktajl, kozice s česnom, pečen riž s kozicami, ceviche s kozicami in gyoza cmočke s kozicami.

Svetovno znane klasike bodo od tekmovalcev zahtevale natančnost in široko kulinarično razgledanost. To pa še ni vse, vodje bodo imele še eno, posebno nalogo, zaradi katere bodo na koncu tekle solze. Kaj se bo zgodilo in kateri skupini bo uspelo pripraviti največ zmagovalnih jedi?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.