Po najtežjem izločitvenem testu se je poslovila srčna Pia

Trije krogi, vsak težji od prejšnjega

Na izločitvenem testu so se morale dokazati Barbara Ribič , Davida Pogorevc Hafner , Pia Pajnič in Miša Koplova . Slednja je imela značko imunitete, zato so se ostale tri tekmovalke počutile bolj ogrožene. Toda Miša je povedala: " Če že imam kdaj v življenju kakšno prednost, se pretvarjam, kot da je ni, ker mislim, da mi to na koncu veliko več prinese. "

Tekmovalke so morale v samo 10-ih minutah nabrati sestavine za vse tri kroge kuhanja, nato so se vrata trgovine zaprla. Sodniki so pričakovali jedi, polne okusov. Mojmir: " Povprečje danes ne bo dovolj. "

Mojmir Šiftar je napovedal najtežji izločitveni test sezone. Luka Jezeršek : " Same se boste odločile, kaj boste kuhale, ampak čas ne bo vaš zaveznik. " Karim Merdjadi je napovedal boj za varnost v treh krogih. V prvem so morale v 40-ih minutah dostaviti najboljšo jed, v nasprotnem primeru jih je čakal drugi krog in 30 minut časa. Najslabši kuharici v drugem krogu pa je čakal najtežji boj večera, priprava tretjega krožnika v samo 20-ih minutah. Luka: " Če vam spodleti, se bo vaš čas v tej kuhinji za vedno ustavil. "

Miša v prvem krogu pomete s konkurenco

Davida je pripravila goveji steak z brusnično omako, bučnim pirejem, okisano čebulo, karamelizirano šalotko in mlado čebulo. Mojmir je komentiral, da so razmerja porušena, saj je bilo mesa v primerjavi s prilogami preveč. Jed je bila okusna, meso je bilo popolno pečeno, vse priloge odlično pripravljene, le pire buče je bil odveč. Luka je pohvalil Davidin smisel za okuse, jezilo pa ga je, ker ga ni izkoristila.

Barbara je pripravila lep krožnik, in sicer jagnječje kronice s kuskusom, popečenim radičem, mandarino in grozdjem. Luka je jed pohvalil kot zelo dobro in zelo domiselno. Mojmir je pohvalil tehnično popolno pripravljene komponente, Karim pa je dodal, da je visoko postavila letvico.

V prvem krogu so sodniki največ pričakovali od Miše, ki se je odločila za kompleksno hladno predjed, perujski ceviche. Ostale tekmovalke so se namreč odločile za manj kompleksne jedi. Davida je pričakovala, da se bo na balkon povzpela Miša, zato je za drugi krog prihranila jed, na katero je stavila.

Miša je krožnik samozavestno prinesla pred sodnike. Njen perujski ceviche z gelom kumaričinega kisa in pastinakovo kremo je bil več kot okusen. Mojmir: " To ne, da je dobro, to trga. " Karim ji je čestital in vsi trije sodniki so se strinjali, da si Miša zasluži balkon.

Davida navduši v drugem krogu

Davida, Barbara in Pia so nadaljevale s kuhanjem in sodnike znova navdušile z borbo do zadnje sekunde. Barbara je pripravila raviol iz kolerabe, polnjen s trsko in jagodami, omako veloute s koriandrom in drobljenec s timijanom. Mojmir bi si želel od tekmovalke videti še več takšnih jedi. Občudoval je njeno inovativnost in pogum, da se je jedi lotila v pol ure. Luka je komentiral podrta razmerja na krožniku, tekmovalki pa je čestital za okuse in drznost. Karim se je strinjal, da bi morala servirati več ribe in jagod ter manj drobljenca.

Davida je pripravila tunin steak s sezamom, sojino omako s citrusi, majonezo ter pomarančo in limeto. Sodniki so jed pohvalili kot zelo okusno, Karim je dodal, da bi si želel takšno Davido videti na vsakem izzivu.

Pia je pripravila piščanca s sotiranim grahom, šparglji, paradižniki iz pečice, okisano čebulo in grahovimi poganjki. Sodniki so jed pohvalili kot okusno, a je bila preveč osnovna. Sodniki so se strinjali, da si varnost zasluži Davida.