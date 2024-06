Po nepričakovanem preobratu MasterChef kuhinjo zapustila Dana

OGLAS

Temne sestavine in številne ovire Šesterico tekmovalcev so na individualnem testu pričakali črni 'mystery boxi'. Sodniki so za šesterico pripravili nabor sestavin, iz katerih so lahko pripravili sladko ali slano jed, predjed, glavno jed ali sladico, toda trgovina je bila ves čas zaprta. Lidija Subašić se je odločila, da ne bo izkoristila dodatnih desetih minut za kuhanje, z idejo je navdušila Mojmirja Šiftarja. Domen Beribak sprva ni bil navdušen nad naborom sestavin, a je hitro dobil idejo za jed. Klara Šmigoc je pripravljala sladico, zamisel zanjo je navdušila Luko Jezerška. Blanka Erniša je zaplula v azijske vode, nameravala je dati vse od sebe. Dana Ilić pa je pripravljala samose, ki jih ima zelo rada. Jure Pavlič je izziv začel taktično, pripravljal je komponente, ki bi jih lahko uporabil v slani in sladki jedi. Zdelo se mu je, da se bo v nadaljevanju 'še nekaj zgodilo'. In res se je sredi kuhanja prikazala skrivnostna skrinja, MasterChef ura pa se je ustavila. Luka Jezeršek: "Od tega trenutka bo vaše kuhanje popolnoma spremenilo smer."

Julija in Luka sta med kuharje razdelila dodatne zadolžitve in naloge. FOTO: POP TV icon-expand

V skrinji so se skrivale dodatne zadolžitve in naloge, ki sta jih med kuharje postopoma razdelila varna tekmovalca, Julija Bukvič in Luka Pangos. 10 minut manj za kuhanje sta namenila Domnu, kar je bilo zanj pozitivno. Kmalu zatem sta se odločila, da naj Lidija svojo slano jed spremeni v sladko. Dani sta namenila prepoved uporabe pečice. Dodatno sestavino sta namenila Juretu, česar pa si ta ni želel in si je z izborom feta sira samo še otežil kuhanje. Klara je morala v svojo sladico vključiti črne orehe, Blanka pa je morala pripraviti dodatno jed. Individualni izziv se spremeni v izločitveni test V skrinjici pa se je skrivala še kuverta, ki sta jo Julija in Luka odnesla na balkon. Ko je Luka kuverto odprl, ni vedel, kako naj tekmovalcem vsebino prebere, pisalo je namreč: "To je izločitveni test." Tekmovalci so bili šokirani, a so dali v višjo prestavo. Karim Merdjadi je poudaril: "Ste na izločitvenem testu. Prostora za napake ni. Eden danes zapušča MasterChef kuhinjo." Jure in Lidija izkoristita imuniteto Jure je nato spremenil idejo, Luka ga je spomnil, da ima imuniteto in da naj kuha mirno. A kmalu zatem mu je Karim povedal, da mora uporabiti feta sir, kar je znova podrlo njegove načrte. Lidija se je odločila za sladico v kozarcu, kar pa morda ne bi bilo dovolj, a tudi ona bi lahko izkoristila imuniteto. Domen je nato prvi zaključil s kuhanjem in je bil zadovoljen, ostali tekmovalci so lahko kuhali še 10 minut. Dve minuti pred koncem je Jure izkoristil imuniteto, nakar se mu je pridružila še Lidija.

Predaja značk imunitete. FOTO: POP TV icon-expand

Samo štirje tekmovalci stopijo pred sodnike Domen je prvi stopil pred sodnike. Pripravil je polnjen melancan s krvavico in steakom ter drobljenec iz oliv in črnega česna. Mojmir je povedal, da bi ga najraje 'kušnil' na čelo. Dočakal je namreč Domnovo jed, na katero ni imel pripombe. Luka je pohvalil vse komponente, tekmovalec pa se je ponosno vrnil za svojo kuharsko postajo. Blanka še sama ni mogla verjeti, da ji je uspelo pripraviti dve jedi. Pripravila je gyoza cmočke s sipinim črnilom, škampovim nadevom ter omako iz šalotke in soje. Druga jed je bila taco z govedino, jajčevci ter majonezo s poprom in čebulico. Sodniki so pohvalil zelo okusne gyoze, le za Luko je bila omaka morda malce preveč bogata. Sodniki so bili navdušeni tudi nad tacom, Mojmir je pogrešal le malce več svežine. Dana ni bila najbolj prepričana v svojo jed in s prezentacijo ni bila zadovoljna. Občutek je imela, da je morda čas za odhod domov in da ni več kos številnim izzivom. Pripravila je samose z nadevom iz krvavic in rakcev, ter omako iz paradižnikov ter čokolade. Karim je ocenil, da je vložila veliko truda, a se obe komponenti nista povezovali. Mojmir in Luka sta se strinjala, da je omaka preveč intenzivna za samose, saj je povozila vse okuse. Klara je pripravila vanilijev sladoled z bučnim oljem, drobljenec iz črnih oliv, črnega oreha in črne čokolade, ganache črne čokolade in robidovo omako. Karim je komentiral, da je sladica izjemno okusna in da nobena komponenta ne prevlada. Mojmir bi si želel, da bi v sladici bolj zasijal črni oreh, Luka pa je povedal, da bi lahko sladica lepo predstavljala Slovenijo v tujini. Karim je še dodal, da če bo v svoji sanjski slaščičarni delala takšne sladice, da bo imela veliko dela.

Slovo za Dano Karim Merdjadi je po končanem kuhanju povedal: "Danes je dan nepričakovanih obratov in prvič v MasterChef kuhinji boste upali, da dobite črni predpasnik." Sodniki so ju najprej namenili Lidiji in Juretu, sledili so Domen, Klara in Blanka. To pa je pomenilo konec tekmovanja za Dano, ki je s solzami v očeh povedala, da bo v najlepšem spominu ohranila sotekmovalce, sodnike in ogromno kuharskega znanja ter novih sestavin, ki jih je lahko poskusila. Dana: "Ta zgodba mi je dala kulinarično širino, ogromno prijateljstev, pa eno veselje, srečo." Dodala je, da bo kuhanje tudi v prihodnosti tako ali drugače prisotno v njenem življenju. Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija jutri ob 21.15 na POP TV.