Po poraznih kritikah navdušila, a izpadla zaradi neupoštevanja pravil

Mateja Ulaga je bila na individualnem testu deležna ostrih kritik, ki so jo spravile v jok. Kljub temu je našla moč za nadaljevanje in na izločitvenem testu navdušila z veganskim krožnikom. Ker pa ni upoštevala pravil igre, se je morala posloviti.

Samo trije tekmovalci so individualni test spremljali na varnem, z balkona. To so bili Jadranka Baraga, Klemen Lampičin Sanja Sirk. Ostali so morali v trgovini nabrati sestavine po svojem izboru, nato pa v eni uri skuhati, kar želijo. Izvedeli pa so, da bodo samo trije lahko pripravili krožnik, kot so si ga zamislili. Varni tekmovalci so namreč odločali, kdo bo moral zamenjati kuharski postaji. Treh menjav se ni veselil nihče.

Balkon je krojil usodo tekmovalcev FOTO: POP TV

Luki Jezeršku se je Klemen Orter zdel zmeden, a mu je tekmovalec zagotovil, da ima vse pod nadzorom. Sodniki so bili zaskrbljeni tudi zaradi Tomaža, ki je med kuhanjem spremenil prvotni načrt.

To ni bil Tomažev teden FOTO: POP TV

Varni tekmovalci so najprej zamenjali Bojana in Nastjo, ki jo je menjava vrgla iz tira. Bojan pa se sploh ni obremenjeval zaradi pričakovane situacije, stavil je na pozitivno razmišljanje. Tomaž je nato moral na Majevo postajo in ni imel nobene ideje, kaj naj počne s sestavinami svojega konkurenta. Maj je bil manj zaskrbljen. Zadnja in najtežja menjava je padla na ramena Špele in Anžeta.

Nastja je bila sprva povsem izgubljena FOTO: POP TV

Bine se je najbolj veselil Matejinega krožnika in njene veganske jedi. Mateja: "Vem, kako lahko dobro vegansko ješ." A je bil med obiskom njene kuharske postaje videti razočaran. Zaskrbljen je bil tudi zaradi Klemnovega in Andrejevega krožnika.

Binetovo veselje je izpuhtelo že med vmesnim okušanjem FOTO: POP TV

Nastja in Bojan sta s svojima krožnikoma zadovoljila sodnike, Luka je še posebej pohvalil borbenega Bojana. Bolj kritični so bili do Anžetovega krožnika, na njegov račun pa se je lahko bolj veselila Špela. Tudi Maj je prinesel podpovprečni krožnik, Bine si je lahko samo želel, da bi opustil Tomaževo idejo in naredil novo jed. Tomaž pa ni izkoristil vsega, kar je pripravil Maj.

Bojan je bil deležen velike pohvale in si je prikuhal varnost FOTO: POP TV

Klemen je kljub temu, da mu ni bilo treba menjati postaje, razočaral s svojo jedjo. Andrej je pripravil krožnik brez rdeče niti, Mateja pa je doživela porazno Binetovo kritiko, češ da s svojim krožnikom blati vegane, in da se ljudje ne odločajo za veganski način prehranjevanja, ker mislijo, da bodo morali jesti takšne jedi. Bine: "Za mene je tole pašnik, ampak ljudje se ne pasemo na pašniku." Komentar jo je strašno prizadel: "To me je pa v srce." Maj je situacijo komentiral: "Če rabi kdo brco v rit, zato da mogoče malo spremeni razmišljanje, naj jo dobi. Vključno z mano."

Mateja o kritikah: "To me je pa v srce." FOTO: POP TV

Črne predpasnike so si morali nadeti vsi, razen Bojana. Na prvem del izločitvenega testa so morali povezati nože in sestavine, ki sodijo skupaj. Anže je zgrešil in izpadel že v prvem krogu, Klemen, Špela in Mateja pa v drugem, kar je pomenilo, da so bili Nastja, Tomaž, Maj in Andrej rešeni.

Rešeni po prvem krogu izločitvenega testa FOTO: POP TV

Sledil je drugi del izločitvenega testa, na katerem so tekmovalce pričakali različni kosi mesa, ob čemer se je Mateja zgrozila. Pripraviti so morali jed iz mletega mesa, kar je bil največji zalogaj zanjo. Sprejela je, odločitev, da bo naredila vegansko mleto meso. Luka: "Jaz spoštujem tvojo odločitev, ti pa moraš spoštovati tekmovanje, v katerega si prišla." Bila je prva tekmovalka v zgodovini MasterChefa Slovenija, ki ni upoštevala pravil. Karim ji je svetoval, naj dobro razmisli o svoji odločitvi.

Karim je Mateji položil na srce, naj dobro razmisli o svoji odločitvi. FOTO: POP TV

Anže je medtem suvereno korakal proti cilju, Špela je bila nekoliko vdana v usodo, ker njena bolognese omaka ni bila v redu, Klemen pa je tik pred koncem dopolnil svojo jed. Sodniki so pohvalili njegov chilli con carne. Špela po njihovem mnenju ni pokazala dovolj kreativnosti, Anže je prav tako naredil nekaj napak, nato je prišla na vrsto Mateja. In končno je slišala tako željene pohvale. Bine: "Če bi tale krožnik pripravila na individualnem testu, bi izočitveni test 100-odstotno gledala z balkona. Okusi so res dobri, to sem hotel od tebe." Mateja: "To mi je res veliko pomenilo in sem dobila eno tako potrditev, da mi lahko uspe in da znam zadovoljiti brbončice ljudi." Ker pa ni upoštevala pravil izziva, je izpadla iz tekmovanja.

Sodniški komentarji so pobožali srce 'veganske upornice' FOTO: POP TV

