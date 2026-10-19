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MasterChef Slovenija

Po šoku 12. sezone v MasterChef kuhinji novi preobrati

Velenje, 19. 10. 2026 16.26 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Po odhodu Tilna Zonte bodo nekateri kuharji imeli občutek, da se tekmovanje začenja znova. Sodniki bodo v nadaljevanju presenetili s popolnoma preoblikovano kuhinjo, med kuhanjem pa se bodo morale skupine spopasti z novim preobratom.

Potem ko se je po zadnjem izločitvenem testu poslovil največji favorit letošnje sezone, Tilen Zonta, tekmovanje nadaljuje devet odličnih kuharjev: Ajda Osta, Anna Masieievska, Dominik Gajšek, Gregor Spudič, Ian Polak Rožac, Tadej Oblak, Tanja Rajar, Tjaša Kušter in Jure Brumen. Slednji je Tilnovo izločitev opisal kot največji šok 12. sezone. Jure: "Se mi zdi, kot da se je tekmovanje začelo na novo. Tako da danes se igra nadaljuje."

Ko bo deveterica vstopila v kuhinjo, jih bo pričakal nenavaden prizor. Namesto dobro znanih kuharskih postaj bodo zagledali tri različne kuhinje. Tjaša: "Nekdo bo danes z zelo malo pripomočki kuhal." To bo veljalo za skromno kuhinjo, poleg nje bosta na voljo standardna in luksuzna. Žreb bo določil, kateri skupini bo pripadala vsaka izmed njih. Skupine bodo morale pripraviti dovršen krožnik, na katerem bo kraljeval paradižnik, med kuhanjem pa bo sledil nov preobrat.

Kako bodo oblikovane skupine in katera se bo odrezala najbolje? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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KOMENTARJI2

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SigmaP40
19. 10. 2026 17.50
A bo spet Kaj v stilu vesoljskega plovila?
Odgovori
0 0
jajek
19. 10. 2026 17.12
Vse drugo delate samo kuhate ne. Mi že malo presedate.
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