Počaščena tekmovalka, njena sladica je potovala na Kitajsko

Tekmovalka šova MasterChef Slovenija Jadranka Baraga slovi kot izvrstna slaščičarska mojstrica, kar med drugimi potrjujejo gostje hotela, v katerem dela. Zaradi nekega nevsakdanjega naročila je bila še posebej počaščena.

MasterChef se na POP TV vrača v sredo, 27. marca.

V MasterChef Slovenija prihaja odlična slaščičarska mojstrica Jadranka Baraga, ki je z vsem srcem predana svojemu poklicu. Jadranka: "Se vidi tudi po moji kilaži, da imam rada slaščice (smeh)." Poleg priprave izvrstnih sladic pa si je za svoj cilj zadala prenašati slaščičarsko strast naprej. Jadranka: "Ko pride v kuhinjo nek potencialno dober slaščičar, mlad, nadobuden, vsakič rečem: "Prosim, uživaj v tem. Če ne uživaš, to ni tisto, kar bi ti moral delati." Eni so, ki uživajo, eni pa morajo do tega še priti. Če uživaš, si pozitiven, dobre volje, se to prenaša na sladkor in iz sladkorja v želodec."

Jadranka Baraga v MasterChefu Slovenija že prihodnjo sredo. FOTO: Miro Majcen

Jadranka pripravlja sladice za goste hotela, obenem se udeležuje delavnic: "Zelo rada čaram, zelo rada delam sladke stvari." Ko jo v šali vprašamo, ali se mora Karim Merdjadi kaj bati, odgovori, da ne: "Mi smo si tako različni, vsak je unikaten, vsak je poseben, vsak doda nek svoj pečat, in jaz vem, da ga on, ampak jaz pa tudi začinim stvari po svoje." Njegove sladice je namreč že poizkusila: "Seveda sem, vsekakor. Kar pogosto jih obiščem. Fantastčne so." Med številnimi, ki jih je poizkusila, ne more izpostaviti nobene, saj vse ocenjuje kot odlične.

Se tudi vam cedijo sline? FOTO: osebni arhiv

Enako o njenih sladicah menijo gostje hotela, v katerem je zaposlena. Jadranka: "Prišli so gostje in so se osebno zahvalili. Takrat doživiš en poseben slaščičarski zagon za naprej, potrditev, da delaš dobro." Kot zanimivost doda: "Moje sladice so tudi že kam daleč odpotovale. Nek gost s Kitajske si je zaželel posebno sladico, jaz sem jo zložila in je bil tako navdušen, da sem naredila še eno, ki jo je odnesel domov k svoji boljši polovici. In je potovala in potovala daleč, jaz sem pa bila tako počaščena. Potem sem dobila še zahvalo in je bil res poseben občutek."

Sladica, ki je potovala na Kitajsko FOTO: osebni arhiv