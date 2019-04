Počutil se je, kot da bi mu zaril nož v hrbet

Po sladkem, a zahtevnem merjenju moči treh skupin so slavili rdeči, zagotovo tudi po zaslugi odločnega in zbranega vodenja mladega Anžeta Kuplenika. A njegovo veselje ni trajalo dolgo, saj so ga sodniki postavili pred izjemno težko odločitev.

Bine Volčič in Karim Merdjadi sta tekmovalce razdelila na tri skupine. Vodja vsake je postal tisti, ki je naredil najboljši vtis na vodje preteklega izziva, in to so bili Špela Golob, Anže Kuplenik in Nastja Novak. Špela ni bila navdušena, navdal jo je strah pred veliko odgovornostjo. Ko so izvedeli, da bodo kuhali domače jedi, je bil Anže optimističen. Računal je na znanje, ki mu ga je predala njegova babica. Za svojo skupino je izbral Sanjo, oba Klemna in Matejo, Špela se je odločila za Lučko, Andreja, Tomaža, na koncu ji je ostala Tina. Nastji pa so se pridružili Maj, Bojan, Tomaž in Jadranka.

Tri skupine pod vodstvom Anžeta, Špele in Nastje FOTO: POP TV

Sledilo je čakanje na Luko Jezerška, med katerim so tekmovalcem po glavah švigale raznorazne misli. Luka je razbil napetost s predpasnikom s šaljivim napisom ‘Še doma kuham bolje od Bineta in Karima’. S seboj je prinesel jed, ki ne sme manjkati na nobeni družinski zabavi - breskvice. Vodje skupin so dobile recept, na voljo za pripravo so imeli 100 minut. Luka jih je nato opozoril: "A ni vse tako lahko, kakor je videti."

Anže je zbrano in odločno razdelil naloge, s tem pa prijetno presenetil člane svoje skupine. Nastja je bila bolj tiha od Anžeta, zato ji je na pomoč priskočila slaščičarska mojstrica Jadranka.

Anže se je izredno izkazal kot vodja FOTO: POP TV

Nato pa so zaslišali zvonec. Prišla je Francka, ki je s seboj prinesla pecivo po svojem najboljšem receptu. Tekmovalci so izvedeli, da bodo morali poleg breskvic pripraviti še kokosove kocke in ruske kape. Sodniki so občudovali Anžeta, ki se ni ustrašil, temveč je nadaljeval v svojem slogu in tempu. Klemen Orter je zgrabil recept za ruske kape in je bil sprva povsem izgubljen, a se je hotel dokazati. Sodniki so opazili tudi, da Špela ni najbolj samozavestna. Vajeti je v svoje roke vzela Lučka, kar se je ostalim članom skupine zdelo sprejemljivo. A Špela je bila namenoma mirna, saj panika skupini po njenem mnenju ne bi prinesla nič dobrega.

Špela bi morala po mnenju sodnikov pokazati več FOTO: POP TV

In spet je pozvonilo. Marija je prinesla novo pecivo, marmaladne žepke in čokoladno-mandljeve rezine. Torej so skupine imele že pet receptov in zvrhan koš dela. Karim je pogrešal Špelino vodenje in organizacijo, ona pa se je obremenjevala z Lučkinim ukazovanjem. Menila je, da ima vse pod nadzorom. V Anžetovi skupini pa se je Klemen Orter še vedno trudil zbrati. Skupine ni želel pustiti na cedilu. Ko mu je Bine povedal, da pripravlja najtežje pecivo, mu je srce padlo v hlače. Tina je opazila, da ima Lučka boljše vodstvene sposobnosti in je predramila rdeče. Karimu je povedala, da tudi doma kuha več stvari naenkrat in je vajena takšnih situacij.

Klemen Orter se ni mogel zbrati FOTO: POP TV

Še zadnjič je pozvonilo. Ivanka je prinesla še rumove kroglice. Vodje so dobili še škatle, v katere so morali naložiti pecivo. Špela je bila hvaležna, da je imela v ekipi Tomaža, ki se ji je zdel popoln pomočnik, saj je vsako nalogo z vso zagretostjo izpeljal do konca. Luka pa je pohvalil Nastjino skupino, ki ji je kljub temu, da je imela člana manj, šlo zelo dobro. Nato pa se je zapletlo, izginila je njihova podlaga za čokoladno-mandljeve kocke. Bojan se je razjezil, nato pa je začel spraševati, kdo jo je vzel. Izkazalo se je, da je bila to Anžetova skupina.

Zaplet v modri skupini FOTO: POP TV

Klemen Orter pa se je izgubljal v kaosu, ki ga je imel na svoji delovni postaji. Maj iz Nastjine skupine je medtem že zaključeval ruske kape. Skupine so nato morale napolniti škatle in na veliko presenečenje vseh je uspelo tudi Orterju. A Nastjini modri niso napolnili škatle, poleg tega so imela njihova peciva nekaj pomanjkljivosti, zato niso mogli na balkon. Nastja je bila razočarana, ker se ni izkazala kot vodja in je svojo skupino pustila na cedilu. Sodniki so pohvalili Anžetovo vodenje, peciva njegove in rdeče skupine. Luka je za Klemnove ruske kape celo dejal, da so "noro dobre" in da je celo izboljšal okuse. Na koncu je slavila Anžetova rdeča skupina, ki bo v prihodnji oddaji uživala na balkonu.

Veselje Anžetove rdeče skupine FOTO: POP TV

A zmaga je bila za Anžeta grenko-sladka, saj je bilo na balkonu prostora le za pet tekmovalcev, zato je moral enega člana svoje skupine poslati nazaj v bitko. Po dolgem razmisleku se je odločil za Klemna Lampiča, za katerega meni, da si bo jutri zagotovo rešil kožo. Klemnu to seveda ni bilo všeč, argument se mu ni zdel na mestu. Anže pa se je počutil, kot da bi mu zaril nož v hrbet.

Jutri bodo tekmovalci kuhali v parih, a drug proti drugemu. Najslabše čaka izločitveni test, nekdo pa se bo moral posloviti.