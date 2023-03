Pohvale za Anjo Fir, konec tekmovanja za Špelo Leskovar

Devet tekmovalcev je moralo na izločitveni test, ki je tokrat potekal v dveh stopnjah. Najprej so se preizkusili v prepoznavanju različnih vrst sira. Sabina Jeršin je prepoznala sedem vrst, Špela Leskovar je bila manj uspešna. Barbara Nonis je prepoznala osem vrst, Anja Fir ni bila tako uspešna. Zala Pungeršič je izenačila Barbarin rezultat, a ni uspela povesti. Barbara je ohranila svojo pozicijo, saj je prva prepoznala osem vrst sira. Za Zalo je izenačil tudi Tilen Belošević , a je tudi on zaradi napačnega odgovora moral za kuharsko postajo. Žiga Škvorc je prepoznal šest vrst. Saša Košuta je bil pesimističen, a je izenačil rezultat in nato še povedel. Zadnji je bil Nik Marolt , a Saše ni uspel premagati. Slednji se je zato lahko povzpel na balkon.

Kuhanje s siri

V drugem delu izločitvenega testa se je pomerilo osem tekmovalcev. Sodniki so pripravili osem kloš, pod vsako se je skrivala po ena vrsta sira in sestavina, ki se z njo vrhunsko ujema. Saša jih je moral razdeliti med tekmovalce, camembert in orehe je namenil Žigu, mohant in hruško Niku, brie in česen je namenil Špeli, jamar in cvetačo Anji, sveži kozji sir in med je dobil Tilen, gorgonzolo in gorčico s semeni Zala. Grojer in mleto meso je na svojo žalost dobila Sabina, s parmezanom in balzamičnim kisom pa je kuhala Barbara.

Sabina je kuhanje začela v jezi, a je pobrskala po spominu in dobila idejo za burger. Nik je stavil na svojo kulinarično širino in tehnike, odločil se je pripraviti mini pite. Zala se je odločila za raviole, polnjene z gorgonzolo, z gorčico pa je začinila pljučni file. Špela se je odločila za pito z briejem in slanino, ugotovila pa je, da grozdja ne bo mogla vključiti v jed. Tilen se je prav tako odločil za burger, Anja pa za gratinirane cvetačne njoke. Tudi Žiga se je odločil za gratiniranje, in sicer piščanca, ki ga je posul z orehi. Barbara se je odločila pripraviti rižoto z redukcijo balzamičnega kisa, a je bil Bine v skrbeh, da ne bo imela dovolj časa za potrebno termično obdelavo.