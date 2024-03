Poklon vsem babicam, ki predajajo svoje znanje mlajšim generacijam

Še sodniki MasterChefa Slovenija so bili presenečeni, ko je Amadeja Lube razkrila, da kuha že vse od svojega 4. leta. Zasluge gredo njeni babici iz Sevnice, ki je bila čudovita oseba in jo je naučila vsega. Že pri osmih letih sta skupaj pekli potico in pripravljali druge tradicionalne slovenske jedi. Ko se je Amadeja preselila v Koper, sta razdaljo, ki ju je ločevala, premagovali z maratonskimi telefonskimi pogovori, med katerimi sta si pripovedovali o dogodivščinah in izmenjevali recepte.

Njeno prvo kuhanje v MasterChefu Slovenija je bilo zato čustveno. Amadeja: " Ko sem bila samo gledalka s kavča , sem vedno opazila ljudi, ki so jokali. Ampak sem nanje gledala kot na ljudi, katerim je bilo res mar. Solze povedo veliko več kot besede in mislim, da moje solze, ko sem govorila o babici, povedo samo to, da jo imam res rada in da je to še vedno občutljiva tema. " Kar prav dobro vedo tudi njeni najdražji: " Moji najbližji me poznajo in vedo, da sem zelo nežno bitje, včasih celo preveč, in so pričakovali solze, še posebej, če je babi glavna tema. "

Pred dvemi leti pa je družino pretresla vest, da je njena babica zbolela. Amadeja: " Takrat sem še upala, da bo šlo na bolje in da se ne bo končalo tako, kot se je. " Njeno telefonsko številko ima še danes v imeniku: " In hočeš poklicati, ampak se spomniš, da je ni več. " Kot nam je zaupala v enem prejšnjih intervjujev, med kuhanjem pogosto pomisli nanjo in se spominja skupnih trenutkov: " Tako hrana postane način, da ohranim spomin na njo živ in da imam občutek, kot da je ob meni. "

Vsi tekmovalci so prestali prvi teden kuhanja in ostali v bitki za pokal MasterChef. Amadeja je bila prva, ki se je med izločitvenim testom povzpela na balkon in si oddahnila. Amadeja: "Prvi teden je bil res naporen. Vse je neka nova izkušnja, ne veš še točno, kam bi se dal, kako bi se obrnil po kuhinji. In se še malo loviš, navajaš se kamer in vsega, kar se dogaja okoli tebe. Sem pa res srečna, da sem se dokopala do balkona in da sem lahko nadaljevanje izločitvenega testa samo spremljala od tam."

Amadejin pogum, da se je sploh prijavila, uspeh in njena zgodba so lahko živ poklon vsem babicam in seveda tudi mamam, ki predajajo kuharsko znanje mlajšim generacijam. Kar pa je nekaj neprecenljivega.