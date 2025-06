Poleg prve vstopnice za polfinale tudi posebna pozornost

Potem ko se je od pokala poslovila Natalija Sebanc, tekmovanje nadaljuje peterica najboljših kuharjev letošnje sezone MasterChefa Slovenija. Sestavljajo jo Anamarija Truden, Barbara Poljanec, Barbara Ribič, Jure Kirbiš in Miša Koplova. Slednja je ocenila, da so si vsi tekmovalci dokaj enakovredni in da bodo v naslednjih izzivih odločali detajli, pa tudi psihična pripravljenost.