Polfinale, kot ga v MasterChef zgodovini še ni bilo, in veliki preobrat

Prejšnji teden so se zapolnila še zadnja mesta v polfinalu MasterChefa Slovenija. Zasedli so jih Kaja Jurač, Žiga Deršek in Kaja Balentič. Žan Milosavljevič se je veselil že pred njimi. Vsi štirje so že dokazali svoje kuharske veščine in nocoj jih bodo morali pokazati znova, v bitki za mesto v velikem finalu.