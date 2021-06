Polfinalisti so Maša, Bruno in Žiga, Kimi je odšla z vzdignjeno glavo

Tekmovalci so rekordnih 180 minut s kuhanjem različnih jedi nabirali odločilne zvezdice. Največ jih je nabrala Maša, ki je zasedla prvo mesto v polfinalu, sledila sta ji Bruno in Žiga. Kimi se je pogumno spopadla z najbolj zahtevno jedjo, a se ji je zalomilo pri sestavljanju, zato se je morala posloviti.

Karim Merdjadi je napovedal drugi in zadnji del bitke za mesta v polfinalu letošnjega MasterChefa Slovenija: “Danes greste lahko s temi zvezdicami med zvezde. Iščemo tri MasterChef polfinaliste.” Luka Jezeršek je tekmovalce opozoril, da bodo morali sprejemati pametne odločitve in biti kulinarično razgledani. Pod škatlami so se skrivale ikonične MasterChef jedi, nekatere so bile preproste, a brez recepta. Jedi z dvema zvezdicama so bile bolj zahtevne, zanje so dobili okrnjene recepte, jedi s tremi zvezdicami pa so bile najbolj zahtevne, a so dobili popoln recept zanje. Najtežja jed ni bila skrita, to je bil slavni croquembouche, ki je bil vreden kar pet zvezdic. Bruno je bil edini, ki ga je pripravljal doma, ni pa bil tako lep kot tisti v MasterChef kuhinji.

icon-expand Kimi, Maša, Bruno in Žiga so se pomerili za tri mesta v polfinalu. FOTO: POP TV

Tekmovalce je čakalo rekordnih 180 minut kuhanja, njihov cilj je bil nabrati čim več zvezdic. Kimi se je odločila za jed s tremi zvezdicami in dobila je eklerje. Maša je morala pripraviti Beef Wellington in ni bila najbolj navdušena, saj te pečenke še ni pripravljala. Bruno je izbral jed z eno zvezdico, dobil je pomfri. Žiga je izbral jed z dvema zvezdicama in dobil rižoto. Že takoj na začetku je naredil napako in riž pred kuhanjem spral pod vodo. Nato je naredil še drugo napako in ga dal kuhati. Odločil se je, da bo vse zavrgel in začel znova, pred tem pa je za pomoč prosil Bruna. Slednji sploh ni okleval in mu je podal natančna navodila.

icon-expand Žiga bi rižoto skuhal po domače. FOTO: POP TV

Karim je opazil, da je Kimi pri pripravi testa naredila napako, ki bi lahko bila usodna. A je hitro ugotovila, kaj bi lahko bilo narobe. Sodniki so se spraševali, kaj počne Bruno in zakaj jim še ni prinesel krompirčka. Bine Volčič in Maša sta nato šla skozi vse napake, zaradi katerih bi lahko njena pečenka šla po gobe, na koncu pa sta ugotovila, da je preveč odrezala testo. A se je odločila, da bo pečenko kljub temu dala v pečico.

icon-expand Bine se je bal, da je Maša preveč odrezala testo. FOTO: POP TV

Bruno je nato dobil prvo zvezdico, po kateri se je opogumil za jed s tremi zvezdicami. Dobil je Tarte Tatin, ki jo je že pripravljal doma. Sodniki pa so se spraševali, kaj počne Žiga, ki je pol ure porabil za rižoto. Luka je pristopil in ocenil, da mu ni nič jasno. Kimi mu je nato povedala, da naj dela po svojem občutku in da na tej stopnji ne more spraševati za nasvete. Žiga pa ji je odvrnil, da mu je za to popolnoma vseeno. Po 50-ih minutah je pred sodnike le prinesel rižoto, a ta ni bila popolna. Odločil se je, da se bo lotil druge jedi. Izbral je jed s tremi zvezdicami in dobil souffle.

icon-expand Sodniki so napadli Brunov krompirček. FOTO: POP TV

Kimi je bila zelo zadovoljna z eklerjem, ki ga je prinesla pred sodnike. Karim je bil navdušen: “To je najlepši in najboljši ekler v zgodovini slovenskega MasterChefa in te tri zvezdice so več kot zaslužene.” Odločila se je tvegati in se lotila croqemboucha. Luka je stavil, da ji ne bo uspelo, a Kimi je vztrajala: “Tukaj gre za mojo slaščičarsko čast, in tudi če mi ne uspe, sem dala vse od sebe, in to je na koncu to kar šteje.”

icon-expand Kimi se je odločila za pripravo zahtevne francoske sladice. FOTO: POP TV

Maša je nato pred sodnike prinesla svojo pečenko in si na svoje veliko presenečenje prislužila tri zvezdice. Imela je srečo, da testo med peko ni zacvetelo. Po prvem uspehu se je odločila za jed z dvema zvezdicama in presrečna je bila, ko je dobila žlinkrofe.

icon-expand Zvezdice za Mašo FOTO: POP TV

Karim je Žigu povedal, da bi moral za peko soufflejev izbrati prave posodice. Moral je ponoviti vajo, medtem pa je Bruno v pečico že dal Tarte Tatin, med peko pa se je lotil še ene, za rezervo. Ko je prvo prinesel pred sodnike, je Karim ocenil, da ni pripravil dovolj karamele in ta ni bila dovolj intenzivna. Bruno je dal peči rezervno Tarte Tatin. Žiga je medtem pred sodnike prinesel souffle, a ta ni bil dovolj visok. Spomnil se je, da je najlepšega pojedel, a je našel še enega, ki pa mu je le prinesel tri zvezdice. Dobil je novo upanje in veselo odkril novo škatlo, na svoje razočaranje pa dobil pohorsko omleto.

icon-expand Nasvet za tekmovalce nove sezone, najlepše izdelke prihranite za sodnike. FOTO: POP TV

Maša je bila samokritična in je pripravljala manjše žlinkrofe, saj s prvimi ni bila zadovoljna. Pred sodnike je na koncu postavila krožnik s petimi popolnimi žlinkrofi in si prislužila še dve zvezdici. Njena naslednja jed je bil tatarski biftek.

icon-expand Mašini popolni žlinkrofi FOTO: POP TV

Bruno je bil v tistem trenutku edini, ki je imel samo eno zvezdico. Pripravljal je kar tri pite hkrati, česar sodniki niso razumeli. Prednje je nato prinesel dve piti, a Karim ni bil zadovoljen. Poslal ga je po še eno pito, s katero si je končno prislužil tri zvezdice. Naslednja jed, ki jo je moral pripraviti, so bile ocvrte piščančje krače.

icon-expand Bruno je bil na trnih, v tistem trenutku je imel eno samo zvezdico. FOTO: POP TV

Maša je nato dokončala tatarski biftek in ko je že mislila, da bo morala ponoviti vajo, jo je Bine presenetil, češ da je “samo še za na kruh namazati”. Maša je pohitela k novi škatli, pripraviti je morala cezarjevo solato. Medtem je Žiga pred sodnike postavil pohorsko omleto in si z njo prislužil dve zvezdici. Pod novo škatlo, ki jo je odkril, so se skrivale sestavine za segedin, a je ocenil, da ga je v 15-ih minutah nemogoče pripraviti. Povedal je, da mu je škoda sestavin, zato je v nadaljevanju skrbel za animacijo.

icon-expand Sodniški posvet, po katerem je Maša dobila že šesto zvezdico. FOTO: POP TV

Kimi je po odličnem začetku naletela na težave z zlaganjem profiterolov. Ker se ji je konstrukcija podirala, je začela obupovati. Luka ji je svetoval, kako naj se loti sestavljanja, nato ji je svetoval še, naj ne namaka celih profiterolov v sladkor.

icon-expand Luka je Kimi svetoval, kako naj se loti gradnje. FOTO: POP TV

Bruno je nato pred sodnike prinesel piščančjo kračo, ki je bila na njihovo veliko presenečenje pečena. Prinesla mu je peto zvezdico in ves motiviran se je pet minut pred koncem lotil še snežnih kep.

icon-expand Luka ni mogel verjeti, da je Brunu uspelo ocvreti piščančjo kračo. FOTO: POP TV

Kimi pa sestavljanje ni in ni šlo od rok. Na koncu ni vedela, ali naj joče ali naj se smeje. Ko se je čas iztekel, se je že sprijaznila s svojo usodo. Maša je po izteku časa pred sodnike prinesla solato, a je Bine povedal, da je ne bo poskusil. Sodniki so Kimi čestitali za pogum. Tekmovalka je bila ponosna in zadovoljna, pa čeprav ji croquembouche ni uspel. Profiteroli, ki jih je pripravila, so bili namreč zelo okusni.

icon-expand Kimi si je prikuhala tri zvezdice in se je morala posloviti. FOTO: POP TV

Največ, šest zvezdic je osvojila Maša, ki je postala prva polfinalistka. Pet zvezdic sta osvojila Žiga in Bruno in lahko sta skupaj odšla na balkon. Kimi je osvojila tri zvezdice, zato se je njena pot končala tik pred polfinalom. Povedala je, da je izjemno napredovala, in sodnikom je bila zelo hvaležna za vse kritike in vse pohvale. Ponosna je bila na večino svojih jedi, ki so bile res vrhunske, pa tudi na to, da je pokazala svojo kreativnost in smisel za okuse. Dodala je, da se veseli novih izzivov, sotekmovalcem pa sporočila, naj ostanejo takšni kot so, in da naj kuhajo to, kar bi tudi sami pojedli.

icon-expand Trije polfinalisti FOTO: POP TV

Ne zamudite sklepnega dejanja letošnje sezone MasterChefa Slovenija, polfinala v četrtek in velikega finala v petek ob 21. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.