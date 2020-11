Polfinalisti prekipevali od sreče, zdaj so že v nizkem štartu: 'Hočem zmagati!'

Po tem, ko je Žan Milosavljevič zasedel prvo mesto v finalu letošnje sezone MasterChefa Slovenija, so se mu prejšnji četrtek na balkonu pridružili še trije tekmovalci. Kaja Jurač, Žiga Deršek in Kaja Balentič so nam zaupali, kako so se počutili ob takšnem dosežku in kako so novico komentirali njihovi najbližji.

Kaja Jurač se je prejšnji četrtek prva pridružila Žanu Milosavljeviču na balkonu. Kaja: “Bila sem presrečna, ko sem se uvrstila v polfinale, obenem pa me je bilo strah, saj sem vedela, da bo pritisk zelo velik. Konkurenca je zelo močna. Takoj sem si naredila načrt v glavi, da bom dala vse od sebe, se osredotočila in borila do konca. Borila se bom zase in za svojo družino, ki mi pomeni največ. Ne glede na rezultat bom ponosna nase, kajti biti v polfinalu je zame velik dosežek. Moji domači so izredno ponosni name, vsi me zelo spodbujajo. Po vsaki oddaji sem najprej poklicala svojega fanta, nato pa starše. Bilo mi je veliko lažje, ko sem jih slišala, in oni so mi dali še večjo motivacijo ter me napolnili z energijo.”

icon-expand Kaja se je prva pridružila Žanu. FOTO: POP TV

Takoj za Kajo Jurač se je uvrstitve v polfinale MasterChefa Slovenija razveselil Žiga Deršek. Žiga: “Na dosežek sem gledal pozitivno, čeprav sem komaj verjel, da se to res dogaja. V tekmovanje nisem vstopil s ciljem, da bi zmagal, a sem samemu sebi sproti dokazoval, da je res marsikaj mogoče. Glede na to, da sem edini izmed tekmovalcev med snemanji pridno hodil v službo, sem se uspel zelo veliko naučiti od tekmovanja, sodnikov in predvsem od sotekmovalcev, s katerimi smo si ves čas stali ob strani. Moji najdražji še danes ne morejo verjeti, kako daleč mi je uspelo priti. Zdaj, ko moj uspeh dobiva jasnejšo sliko, se veselijo znova in nekoliko drugače. Hvaležen sem jim. Kar nekaj potrpljenja so morali imeti z mano v času snemanja oddaje. Mogoče mi je tudi zato šlo tako dobro.” (smeh)

icon-expand Žigova nejevera. FOTO: POP TV

Kaja Balentič si je oddahnila in se veselila šele po izločitvenem dvoboju s Kristino Jakopič, a kot je povedal Bine Volčič, je pripravila “eno najbolj svežih in okusnih jedi v MasterChefu”. Kaja: “Prvo, kar mi je šlo po glavi, ko sem se začela zavedati, da sem v polfinalu, je bila neizmerna sreča, ker to pomeni, da sem še bližje svojim sanjam. Hočem zmagati. Po takih pohvalah, ki sem jih dobila, lahko samo še bolje kuham, pokažem še več strasti in ljubezni do hrane. Doma se že vsi veselijo polfinala. Naj gre zmaga ženski in nazaj na Obalo.”

icon-expand Kaja je poskakovala od sreče FOTO: POP TV

Ne zamudite bitke za veliki finale letošnjega MasterChefa Slovenija jutri ob 20. uri na POP TV in že 24 ur prej naVOYO.