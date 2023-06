Polfinalistki MasterChefa: Dosegli sva, kar sva hoteli, zmagala bo ženska!

Letošnjo pomlad smo na portalu 24ur.com vsak petek pokukali v zaodrje najbolj priljubljene kuharske oddaje pri nas, MasterChefa Slovenija. Klepetali smo z ustvarjalci, nekdanjimi tekmovalci in vsemi, ki so tako ali drugače vpleteni v MasterChef Slovenija. Predzadnja epizoda spletne oddaje MasterChef: Kuhna tokrat predstavlja polfinalistki, Zalo Pungeršič in Anjo Fir, ki sta si že zelo zgodaj ob vstopu v šovu zadali en cilj – letos bo zmagala ženska. In uspelo jima je.

Nocoj pa si malo čez 21. uro na POP TV oglejte veliki finale devete sezone MasterChef Slovenija.