Pometla sta s konkurenco: Lahko sta ponosna nase

Tomaž Zevnik je po MasterChef preobrazbi dobil idelanega partnerja za nov izziv. Sodelovanje z Anžetom je bogato obrodilo, navdušila sta sodnike in se povzpela na balkon, med najboljših osem tekmovalcev nove sezone.

Špela in Sanja sta se odločili, da bosta pred novim kuharskim izzivom uredili Tomaža Zevnika. Špela: "Da postane ded, takšen kot ded mora biti." Sanja: "To bo MasterChef preobrazba." A ne samo Špela in Sanja, tudi ostali tekmovalci so se posvetili Tomažu. Skupaj z Majem sta tekla, s tekmovalci se je odpravil tudi po nakupih.

Tomaž po preobrazbi FOTO: POP TV

Po stilski preobrazbi se je začelo sladko tekmovanje. Tekmovalci so morali iz dveh sladic pripraviti eno. Luka: "In morda bo ravno vaša sladica hibrid postal velik hit." Tekmovali so v parih, na tablice so morali zapisati ime tekmovalca, ki je po njihovem mnenju najbolj kreativen. Klemen je izbral Maja, Anže, Špela in Jadranka prav tako. Klemen Lampič je izbral Jadranko, Maj se je odločil za Sanjo, ona pa zanj.

Maj je določil pare FOTO: POP TV

Toda po novem zelo zaželjeni Maj je sladico moral pripraviti sam, on je tudi določil pare. Povedal je, da ne bo združil tekmovalcev, za katere ve, da ne bodo funkcionirali, ni jim pa želel povsem olajšati dela. Prvi je lahko izbiral, iz katerih dveh sladic bo naredil hibrid. Združil pa je Tomaža in Anžeta in s tem uresničil željo prvemu. Izbrala sta jabolčni zavitek in šamrolo. Sanja in Bojan sta bila drugi par, odločila sta se za tiramisu in rjavčke. Tretji par sta bila oba Klemna, ki sta izbrala dve kremni sadici, kremno rezino in panna cotto. S tem sta razjezila zadnji par, torej Jadranko in Špelo, ki sta jima ostala suha vafelj in mafin, zato sta imeli težko nalogo.

Ko sta jima z izbiro sladic zagodla oba Klemna FOTO: POP TV

Bojan je takoj dobil idejo za sladico, a je Karim dvomil vanjo. Še bolj so dvomili v načrt obeh Klemnov, kar je pomenilo, da se jima izbor sladic utegne maščevati. Anže je želel slišati Tomaževe ideje, ki so se mu zdele vrhunske, a težko izvedljive. Špela in Jadranka pa sta se smejali, ko sta tuhtali, kakšno ime bi dali svojemu hibridu. Karim je namignil Maju, da njegova ideja morda ni dovolj kreativna, da bi se lahko povzpel na balkon.

Tomaž in Anže sta se z vso resnostjo lotila izziva FOTO: POP TV

Bojan je nato radodarno odmeril rum, zato ga je Sanja ločila od alkoholne sestavine, s čimer je nasmejala sotekmovalce. Špela in Jadranka sta dobili idejo, da bi suho sladico reševali s prelivi in omakami, a sta pretiravali s sladkorjem. Klemen Orter pa se je počutil zapostavljenega, saj je imel nalogo pripraviti samo testo, medtem ko je Klemen Lampič pripravljal vse ostalo. Sanja in Bojan sta se preveč posvetila serviranju sladice in premalo njej sami.

Poglobljena - v krožnike FOTO: POP TV

Maj ni želel naštevati Karimu, katere tri opcije ima v igri, saj bi tako izgubil preveč dragocenega časa. Karim: "Upam, da veš, kaj delaš." Bine je bil povsem zmeden, ko mu je Klemen Lampič razlagal, kaj pripravljata z Orterjem. Pet minut pred koncem izziva pa so se začele težave. Sladica Špele in Jadranke se je prijela na silikonski model, Anže in Tomaž prav tako sprva nista mogla dobiti testa z valja, a jima je tik pred koncem uspelo.

Klemna sta povsem zmedla Bineta FOTO: POP TV

Majeva ‘kita’ je bila okusna, a po ocenah sodnikov ni šlo za hibrid, temveč za zloženko. Špela je upala, da bodo do nje in Jadranke bolj prizanesljivi, saj sta imeli težko nalogo. Pripravili sta ‘mufafelj’, ki je bil na pogled, kot se je izrazil Bine, zelo vabljiv, a je bil zelo suh. Sladica obeh Klemnov je bila okusna, a je Bine pogrešal malo več kremne rezine. Bojan in Sanja sta prinesla svoj ‘browniemisu’, ki pa je kljub Sanjinemu posredovanju vseboval preveč ruma.

Reakcija na Majevo 'kito' FOTO: POP TV

Na koncu sta Tomaž in Anže prinesla svojo ‘jabirolo’, Bine je začel: "Meni tole ni dobro." In nadaljeval: "Tole je višji nivo, fantastično. To je najboljši hibrid, kar sem jih poskusil, vključno s cronutom." Dodal je še, da sta lahko ponosna nase. Karima sta presentila z izdelkom in svojim odnosom do izziva in sladice. Karim: "Res sta dokazala, da se da, četudi je težko." Luka je bil fasciniran nad tem, da jima je uspelo v samo 90-ih minutah. Seveda sta si prav onadva prislužila mesto na balkonu.

Anže in Tomaž ob razglasitvi FOTO: POP TV

Preostalih sedem tekmovalcev bo jutri dokazovalo svoje ročne spretnosti, pri čemer jim bodo popuščali živci. A ne samo njim, sodniki sploh ne bodo čakali s podeljevanjem črnih predpasnikov. Ne zamudite ob 21. uri na POP TV, oddajo pa si lahko že zdaj ogledate na VOYO.