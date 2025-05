Ponosni Natalijini najbližji, ob njenem uspehu je tekel šampanjec

OGLAS

Natalija Sebanc je ena izmed tekmovalcev nove sezone MasterChefa Slovenija, ki so si priborili mesto v top 10. Uspelo ji je na najbolj zahtevnem izločitvenem testu doslej, na katerem je navdušila. V treh urah je pripravila štiri jedi, ki so bile deležne številnih pohval in ene 'petke'. Slednjo ji je za sladico dal Mojmir Šiftar. Sodnik je tudi povedal, da se je pokazala v novi luči, kot nova Natalija, ki zna plesati v kuhinji. Natalija: "Vsak izločitveni test zahteva, da daš od sebe vse. Zadnji izzivi v tem tednu se mi niso obnesli, kakor sem želela, zato sem vedela, da se na izločitvenem od mene pričakuje, da se izkažem ali grem domov. Kljub temu sem se odločila, da se ne bom obremenjevala z okolico, ampak le, da bom prišla za pult in začela kuhati. Odmislila sem vso živčnost in pritisk in se prilagodila izzivu, da bo bližje meni in temu, kar lahko pokažem."

S tem si je več kot zasluženo priborila mesto v najboljši deseterici sezone. A za 25-letno raziskovalko laboratorijske biomedicine iz Tržišča je v tekmovanju na prvem mestu nabiranje kulinaričnega znanja. Natalija: "Moja želja ob vstopu v MasterChefa je bila, da se veliko naučim in iz izkušnje potegnem največ. To je bil moj glavni cilj, za katerega sem se borila vsak teden, da sem ostala v tekmovanju. Nisem razmišljala o uvrstitvi in do kam bom prišla, je pa uvrstitev v top 10 lep dosežek in sem zelo ponosna." Ponosni pa so tudi njeni najdražji: "Moja družina me spremlja na celi poti MasterChefa. Mislim, da so bili vsi bolj živčni pri zadnjem izločitvenem, kot sem bila jaz. Top 10 smo proslavili s kozarcem šampanjca, kot se spodobi."

In ker so že odprte prijave za novo sezono MasterChefa, bi Natalija izkušnjo priporočila tudi drugim ljubiteljskim kuharjem. Natalija: "Ljubiteljskim kuharjem bi priporočila prijavo v Masterchefa, če čutijo strast do kuhanja in se želijo učiti. Tekmovanje zahteva veliko koncentracije, potrpežljivosti, podpore, predvsem pa veliko željo. Vendar tudi amaterski kuhar lahko pride daleč, če je pripravljen v to vložiti trud."

