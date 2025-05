Popolno zmagoslavje za Juretovo skupino, osvojila je vse točke

Na novem izivu skupin je popolno zmagoslavje slavila rdeča skupina, ki jo je vodil Jure Kirbiš. Poleg njega so prva mesta v najboljši deseterici zasedli še Dan Prohart, Barbara Poljanec, Anamarija Truden, Miša Koplova in Pia Pajnič.

OGLAS

Izziv na kolesih, Tadej in Jure 'za volanom'

Sodniki so 11 tekmovalcev pozdravili na novem izzivu skupin. Luka Jezeršek: "'Food truck' so sanje marsikaterega MasterChef tekmovalca in prav zaradi tega smo se odločili, da ta izziv pripeljemo v MasterChef kuhinjo." Za vodji skupin so določili Tadeja Ladineka in Jureta Kirbiša, ki sta izrazila željo po lastnem 'food trucku'. Mojmir Šiftar: "In mi trije verjamemo, da imata vizijo, kako bi ga vodila." Tadej je imel v mislih domačo hrano, ki bi jo pripravljal na domovih na Koroškem. Jure ne bi stregel hamburgerjev, ponudil bi drugačne jedi, v katerih bi domače sestavine združil z okusi iz celotnega sveta.

Vodji Jure Kirbiš in Tadej Ladinek FOTO: POP TV icon-expand

Vodji sta izmenično izbirala člane svoje skupine, Jure je izbral Dana Proharta, Barbaro Poljanec, Anamarijo Truden in Mišo Koplovo. Tadej se je odločil za Barbaro Ribič, Davido Pogorevc Hafner, Natalijo Sebanc in Matica Mačka. Pia Pajnič se je pridružila rdeči skupini. Sodniki so povedali, da ne bodo ocenjevali le okusa pripravljenih jedi, temveč tudi ime in koncept, organizacijo dela in prodajo. Luka: "Kot skupina boste morali nahraniti kar 20 lačnih ust." Tako so se borili za sodniške točke in za točke gostov.

Ribič Jure in Domači oink

V prvem delu so morali poskrbeti za pripravo in urejanje svojega 'food trucka', v drugem delu so morali le-tega opremiti, da je bil primeren za izdajo jedi. Za vse skupaj so imeli na voljo 140 minut. Sodniki so pričakovali tudi hitro postrežbo. Tadej je predlagal, da bi pripravili rebra s čebulnimi obročki in zeljno solato, Juretova skupina se je odločila za trsko v pivskem testu, ocvrt krompirček, solato z mangom, pekočo majonezo in sojino omako. Jure je bil prepričan, da bo pritegnil goste, in želel je, da vse komponente poizkusijo vsi člani njegove skupine. Tadej je ubral umirjen način vodenja, a je želel jedi pripraviti po svojem, preverjenem receptu. Tudi on je verjel v svoje jedi. Sodniki so se veselili obeh, a jih je skrbelo, ker se skupini še nista posvetili opremljanju 'food truckov'. Skupini sta potrebovali nekaj časa, da sta se domislili imen. Jure je po Lukovem obisku modro zamenjal izbrano ime z eno prejšnjih idej, Ribič Jure. Vodja je računal, da bo vse goste postregel v manj kot 20 minutah, saj so bili zelo organizirani. Modra skupina se je domislila imena Domači oink. Skupini sta lovili zadnje minute z okraševanjem 'food truckov', nato sta morali pripraviti vse za izdajo jedi.

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV



Zmagovalna rdeča skupina icon-picture-layer-2 1 / 3

Rdeči 'prehitevajo' modre

Ko so prišli gosti, so se napotili naravnost proti rdečemu 'food trucku', ki je bil bolj atraktiven. Rdeča skupina je delovala zelo uigrano in je jedi izdajala brez težav. Nekaj gostov se je nato vrnilo k modremu 'food trucku', tako je na svoj račun prišla tudi Tadejeva skupina. Obe skupini sta postregli tudi sodnike in Luka je ob okušanju jedi rdečih komentiral: "V tej jedi rdeče skupine se toliko dogaja, da se mora pri modri zgoditi res, res veliko, da tole povoziš." Jed modre skupine je sodnike manj navdušila, a to ni veljalo za vse goste, ki so še posebej pohvalili rebra. Pri rdeči skupini je največ navdušenja požela solata, ki jo je pripravila Miša, pa tudi ocvrta riba. Gostje so na koncu podelili svoje glasove, in sicer je vsak lahko oddal svoj glas eni izmed skupin.

Goste je bolj pritegnil Ribič Jure FOTO: POP TV icon-expand

Vse točke je osvojila Juretova skupina

Rdeča skupina si je prvo točko priborila s konceptom, ki je pritegnil zanimanje sodnikov in jih nato še presenetil. Točko za organizacijo so podelili rdeči skupini, saj je imela jasno razdelane naloge, kar se je poznalo pri jedi. Karim je nato pohvalil lepo pripravljena rebra modre skupine, ki pa so bila premalo začinjena. Zelje je bilo narezano predebelo, solata je bila premalo začinjena, čebulni obročki pa premastni. Pri rdeči skupini ga je zmotilo, ker so mu ponudili že servirano jed, a je Jure zagotovil, da je bila sveža. Karim je nato pohvalil vrhunsko pripravljeno trsko in kreativnost skupine. Točko za okus je tako dobila rdeča skupina. Sodniki so za konec razkrili točke gostov, kar je rdeči skupini prineslo še dve točki.