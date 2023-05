Poseben izziv za Anjo, sprejeti bo morala pomembno odločitev

V tekmovanju je samo še sedem kuharjev in borba za pokal se zaostruje. Mesta v najboljši sedmerici so zasedli Tilen Belošević, Lucijan Lipovšek, Sandra Dobaj, Žiga Škvorc, Zala Pungeršič, Nik Marolt in Anja Fir. Enega izmed tekmovalcev čaka težek izziv, saj bo moral odigrati še posebej težko vlogo. Karim Merdjadi: "Mora biti organizator, motivator in njegova odgovornost bo, da bo vodil kar tri pare naenkrat." In to bo Anja Fir.