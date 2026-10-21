Poseben izziv za tekmovalce, sodniki bodo merili tudi njihov pogum

Prejšnjič se je s svojim nepozabnim uspehom, najboljšo japonsko jedjo vseh sezon, na balkon povzpel Dominik Gajšek . Nov izziv torej čaka pet tekmovalcev, na meniju pa bodo znova skrivnostne škatle. Ian Polak Rožac : " Nikoli ne veš, ali bo to tvoj najboljši dan ali bo to eden izmed tistih dni, ko ti je žal, da si tukaj. " Poleg njega bodo kuhali Anna Masieievska , Tanja Rajar , Gregor Spudič in Tjaša Kušter .

Luka Jezeršek bo ob prihodu peterice v kuhinjo opozoril na zanimiv detajl. Tekmovalcev bo pet, škatel pa deset. Dve škatli, večji izziv. Mojmir Šiftar: "Nocoj ne bomo merili samo vašega znanja, merili bomo tudi vaš pogum." Tekmovalci bodo lahko takoj odkrili prvo. Mojmir: "Če odprete drugo skrivnostno škatlo, morate začeti popolnoma znova." Kdo bo verjel v svojo idejo in vztrajal? Kdo bo tvegal in začel znova? Predvsem pa, kdo bo na koncu sezul sodnike?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.