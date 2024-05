Lepi spomini in posebna zahvala Julije in njene mame Mateje

OGLAS

Sodniki spišejo recept za najbolj ganljivo oddajo sezone, ko v MasterChef kuhinjo povabijo najdražje tekmovalcev. Tokraten obisk je bil, kot se za jubilejno sezono spodobi, nekaj posebnega. Sedmerica je s svojimi družinskimi člani in prijatelji tudi kuhala in Julijo Bukvič je s svojim obiskom in najlepšo asistenco presenetila mama Mateja. Videti je bilo, kot da si mati in hči povesta veliko kar brez besed. Kuhali sta umirjeno, pa čeprav je bila Julija zaradi priprave sušija pod precejšnjim pritiskom. Julijo je kuhanje vrnilo v preteklost: "Ta dan sem doživela kot iz starih časov, iz časov moje osnovne šole in srednje šole, ko sva z mamo velikokrat skupaj kuhali. Posebej, če smo pričakovali goste ob koncu tedna. Obe imava radi druženje ob mizi in veselje gostov ob dobro pripravljeni hrani."

Kuhanje je bilo zanjo tudi zelo čustveno, saj sta pripravljali žlikrofe. Mateja se je ob tem spomnila na Julijino pokojno babico po očetovi strani. Po njej imajo idrijske korenine in po njeni zaslugi imajo radi to jed. Ne samo radi, kot smo videli v oddaji, jo znajo tudi odlično pripraviti, kar je bil lep poklon pokojni babici. Julija dodaja: "Ti najini žlikrofi so poklon vsem mojim živečim in tudi pokojnim sorodnicam, ki so jih ali jih še pripravljajo. Še posebej pa so zahvala moji pokojni babici Adi, ki nam jih je pripravila za vsak družinski praznik in me je tudi uvajala v to 'filigransko oblikovanje'. To kuhanje mi bo tako še posebej ostalo v zelo lepem spominu."

Kako zelo dobri kuharici sta Julija in Mateja, so na koncu izziva potrdili tudi sodniki. Ti so odločali med tremi pari, tremi tekmovalkami in tremi materami. Zmagali sta Klara Šmigoc in njena mama Dušanka. Julija: "Medve nisva bili ob izbiri Klare in njene mame Dušanke razočarani in sva jima privoščili balkon. Sva bili pa veseli, da sta bili obe najini jedi zelo dobro ocenjeni in sta razveselili tudi sodnike." In ko so kamere ugasnile? Julija: "Mimo kamer sva izmenjali dogodke in izkušnje iz preteklih tednov. Mamo je seveda tudi zanimalo marsikaj o sotekmovalcih in samem tekmovanju."