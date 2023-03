Poslovil se je Aljoša, ki ga morda čaka lepa kulinarična prihodnost

V prvem delu izločitvenega testa so si s krompirjevimi jedmi varnost prikuhali Sandra Dobaj, Marko Lapajne in Saša Košuta. S samostojno krompirjevo jedjo je navdušil Žiga Škvorc, Aljoša Galun pa se je moral posloviti.

Sestavina, ki povezuje ves svet Tokratni izločitveni test so z balkona spremljali Tilen Belošević, Doris Vlah, Zala Pungeršič, Anja Fir, Brina Robinik Kobal in Lucijan Lipovšek. Dvostopenjski izločitveni test je čakal Marka Lapajneta, Barbaro Nonis, Sandro Dobaj, Žigo Škvorca, Aljošo Galuna, Sabino Jeršin, Nika Marolta in Sašo Košuto. Karim Merdajdi: "Da boste preživeli nocojšnji večer, boste morali osvojiti sestavino, ki povezuje ves svet." Luka Jezeršek: "Če iz te sestavine ne znate ustvariti čarovnije, ne boste nikoli postali MasterChef. To je krompir." Za začetek sta sodnika demonstrirala pripravo krompirja na tri načine, vse tri jedi pa so morali pripraviti tudi tekmovalci. Luka je pripravil hrustljav krompirček in krompirjev rosti, Karim pa pečen krompir z nadevom.

Za obstanek se je borilo osem tekmovalcev.

Tri jedi in 50 minut časa Tekmovalci so imeli za pripravo vseh treh jedi na voljo 50 minut, zaradi česar so se morali dobro organizirati in pohiteti. Saša se je odločil za umirjen tempo in osredotočenost. Aljoša je po pultu razstavil pet listov zapiskov, kuhal je z veliko željo, da ostane v tekmovanju. Nik je prvi obrnil rosti v ponvici, Žiga je svojega moral vrniti v ponev. Aljoša je pozno dal v pečico krompirček in Luka ga je opozoril, da bodo na koncu šteli detajli. Marko je zadnji hip začel s termično obdelavo rostija, Barbara je denimo svojega že spekla. Karima je skrbelo, da je Sabina prehitro vzela cel krompir iz pečice in da je še surov. Vsi tekmovalci so pripravili vse tri jedi, vprašanje je bilo le, kako.

V prvem delu testa na balkon Sandra, Marko in Saša Luka je najprej ocenil pečen krompirček, za okušanje pa je na podlagi videza izbral samo Sandrinega in Barbarinega. Najboljšega je pripravila Sandra, ki si je prislužila balkon. Karim je ocenil pečene krompirje z nadevom in Sabinin res ni bil dovolj pečen. Za najboljšega je razglasil Markovega. Kot zadnji si je v prvem delu izločitvenega testa mesto na balkonu izboril Saša, ki je pripravil najboljši rosti.

Žiga pripravi najboljšo samostojno krompirjevo jed Aljoša, Nik, Žiga, Sabina in Barbara so morali v drugem delu izločitvenega testa pokazati svoje znanje in kreativnost. Iz krompirja so morali v 45 minutah pripraviti samostojno jed. Sabina se je odločila za krompirjevo juho, Aljoša za krompirjev golaž. Barbara je pripravljala špansko tortiljo, kar je razveselilo Karima. Žiga je pripravljal najbolj kompleksno med jedmi in na koncu je bil zelo zadovoljen. Nik se je odločil za varno pot, pripravljal je krompirjev golaž. Barbara je v nadaljevanju navdušila Karima s pripravo tortilje.

Nikov krompirjev golaž je Karim opisal kot pristnega in domačega. Nik je navdušil tudi s čipsom iz krompirjevih olupkov. Luka: "Poboža dušo, telo. Bravo, Nik." Aljoša je pripravil preveč gost golaž, ki sodnikov ni navdušil. Žiga je za razliko od njega navdušil s svojo jedjo in vsekakor opozoril nase in na svoj potencial.

Barbarina tortilja bi lahko bila malce manj pečena oziroma bolj sočna, omako pa je pripravila z malce preveč česna. Sandrina hladna krompirjeva juha s ploskim krompirjevim kruhom je prav tako navdušila in Lukovi komplimenti so tekmovalki dali krila. Karim je zaključil: "Nocoj sva res dobro jedla." Za najboljšo jed sta sodnika izbrala Žigovo.

V tretjem tednu tekmovanja je izpadel Aljoša Galun.

Aljoša se poslovi Kot je povedal Luka, krompir ni prinesel sreče Aljoši. Tekmovalec je bil razočaran, a je imel tudi razloge za veselje: "Dejansko sem se v teh tednih naučil, kako svoj notranji strah umiriti, kako se dvigniti. Zelo velika spoznanja mi je dal MasterChef." Vesel je bil, ker se je naučil ogromno, pa tudi zaradi novih poznanstev: "V čast mi je bilo spoznati vse." Luka mu je položil na srce, da naj odide z dvignjeno glavo: "Ker menim, da imaš lahko lepo kulinarično prihodnost."