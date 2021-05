Poslovil se je priljubljeni Ljubislav, za nobenim tekmovalcem še ni preteklo toliko solz

Tekmovalci so se na izločitvenem testu borili tudi za lepo nagrado, uvrstitev med najboljšo peterico. Bruno je tvegal in kljub varnosti zavihal rokave, tveganje pa se mu je bogato obrestovalo. Svojo pot v šovu pa je končal priljubljeni Ljubislav Petrovski.

Peterica ogroženih tekmovalcev je tokrat dobila samo eno možnost za obstanek v tekmovanju, bele predpasnike so morali zamenjati za črne. Adam: “Črn predpasnik vemo, kaj pomeni. Lahko si najboljši kuhar, pa imaš slab dan in greš domov.” Sodniki so napovedali kreativen izločitveni test, ki da bo spremenil njihov način razmišljanja o sestavinah in okusih. Bine Volčič je nato tekmovalcem pokazal "enostavno pot, ki vodi do vrhunskih kombinacij okusov". Opozoril jih je, da je pri kombiniranju sestavin drznost dobrodošla, da pa je na koncu pomembna harmonija.

Bine Volčič je tekmovalce popeljal po poti vrhunskega kombiniranja okusov.

Karim Merdjadi je nato naznanil: “Ta izločitveni test prinaša nagrado, ki jo v MasterChefu še nikoli in nikomur nismo ponudili.” Luka Jezeršek: “Kdor bo danes skuhal boljše od vseh ostalih, gre naravnost med top 5.” Bruno si je zaželel, da bi se boril za to nagrado, in ta možnost je bila njemu in Nataliji tudi ponujena. Izkoristil jo je samo Bruno.

Bruno je tvegal, poškodovana Natalija se je odločila za počitek.

Tekmovalci so morali izbirati med tremi različnimi kosi svinjine in 30 različnimi dodatnimi sestavinami. Skombinirati so morali en kos mesa in dve sestavini, jed pa so morali skuhati v 70-ih minutah. Bruno se je odločil lička skombinirati s kefirjem in rdečim ribezom, ki sta poskrbela za eksplozijo v njegovih ustih. Sodniki so ocenili, da hodi po robu, saj ga lahko ta ideja izstreli med top 5, ali pa ga pošlje domov. Kimi je lička želela združiti s hruško in arašidovim maslom. Žiga je za svinjsko ribico izbral orehe in pasijonko, jed pa je želel postreči pod sladko-slano kupolo. Adam se je odločil za lička, arašidovo maslo in limonino lupino. Lička je želel konfitirati v svinjski masti, a je sodnike skrbelo, da ima za to premalo časa. Bine je Maši povedal, da je njena kombinacija ličnic, hruške in hrena predvidljiva, a je tekmovalka povedala, da to ne velja zanjo in njeno kuhinjo. Ljubislav se je odločil za svinjsko ribico, hruško in orehe. Napovedal je, da bo nalogo izpeljal do konca, Bine pa je dvomil v njegov uspeh.

Medtem ko so ostali tekmovalci okušali, je Adam kombiniral samo v mislih.

Adam je za največjega konkurenta izpostavil Bruna, medtem ko je dvomil v uspeh Ljubislava. Tudi Natalija je na balkonu odkimavala z glavo in se je spraševala, kako je lahko slednji prišel tako daleč. Maša je nato priznala, da ne verjame več v svojo jed in da nima več upanja, da bi osvojila nagrado. Povedala je, da ji je slabo že od jutra, a je nadaljevala s kuhanjem. Bine je nato njo in Ljubislava opozoril, da jima ne kaže dobro, nakar je Maša zajokala. Bila je tik pred tem, da vrže puško v koruzo. Bine jo je poskušal bodriti, svetoval ji je, naj stopi korak nazaj in se spomni na dobre krožnike, ki jih je že pripravila. Nato sta jo začela bodriti še Adam in Žiga, Maša pa je bila hvaležna za lepe geste.

Binetova srčna gesta

Adam se je nato izgubil: “Sploh nisem vedel, kaj delam. Sem se moral prav ustaviti in dobro vdihniti in premisliti, kje sem in kam grem.” Karim bi si želel na Kimijinem krožniku več novih tehnik, zdelo se mu je, da se je razliko od Žige in Bruna začela ponavljati. Adam je sedem minut pred koncem ugotovil, da so njegova svinjska lička trda. A je bilo še veliko tekmovalcev, ki s svojimi jedmi niso navdušili, to so bili Maša, Ljubislav in celo Kimi.

Adam je sedem minut pred koncem ugotovil, da je storil morda usodno napako.

Primorca je bilo na koncu sram prinesti svoj krožnik sodnikom na okušanje. Povedal je, da ni dodal treh komponent, ki jih je pripravljal, ker je bil preveč razočaran zaradi ponesrečenega mesa, in dodal, da bi se najraje pogreznil v zemljo. Luka: “Adam, to je tema, tema na oči. Ta krožnik je tehnično pogrnil na celi črti.”Bal se je, da njegova zvezda ugaša. Maša je pripravila lep krožnik, povedala je, da ji je Bine vlil motivacijo, da ga je dokončala. Bine: “Tako daleč si prišla v tekmovanju, da točno veš, da v MasterChefu ne crkljamo. In v tej fazi, na tej točki, kjer si ti, absolutno ni več prostora za jokanje.” Ocenil je, da ji je uspelo doseči harmonijo okusov, da pa se je odločila za preveč varno pot.

Maša je na koncu vendarle presenetila sodnike.

Nato je prišel na vrsto Ljubislav in Bine mu je naravnost povedal, da ne more biti več diplomatski in nežen: “Ta krožnik in to, kar si ti pripravil, me spomne na prvi dan, ko ste stopili v kuhinjo.” Dodal je, da ni pokazal nobenega napredka. Luka: “Imamo Adama, ki je šel na kreativno pot, pa se je zaletel v zid, ti pa sploh od doma nisi šel.” Karim je dodal, da je imel na voljo več kot dovolj časa, da bi se dokazal. Kimi je priznala, da ni želela tvegati, kar je Karim že ugotovil. Od nje je pričakoval veliko več, kombinacija sestavin ji ni uspela in tudi posamezne komponente niso bile dovršene. Tolažila se je, da njen krožnik vsaj ni bil bil tako zelo slab kot Adamov in Ljubislavov.

Novo razočaranje za Kimi.

Zadnji je bil Žiga, ki je izbral drzno kombinacijo, presenetil je s kupolo in videzom krožnika na sploh. A ko so sodniki jed še okusili, so bili zelo razočarani. Karim je ocenil, da je šel v veliki želji predaleč, Bine pa je krožnik opisal z besedami: “Eleganca in potem klofuta.” Pogumni Bruno je prišel na vrsto zadnji. Luka je povedal, da je z izborom kefirja in rdečega ribeza poskrbel za izjemno svežino. Karim: “Hodiš po robu, ampak hodiš elegantno. Drzen krožnik.” Sodniki so se na kloncu odločali prav med njegovim in pa Mašinim krožnikom.

Eleganten Žigov krožnik, toda jed žal ni prepričala sodnikov.

A najprej so na tehtnico dali najslabša krožnika in poraženec je bil Ljubislav. Luka: “Ti si v sedmi sezoni MasterChefa Slovenija osvojil vsa srca. Tudi če ti ni šlo, so ti vsi, tudi mi, privoščili uspeh.” Sodniki so se spomnili njegovih inovativnih jedi, Ljubislav pa je s tresočim glasom povedal: “Tukaj sem doživel eno prelomnico v življenju, res, to kar se tu doživel, ko sem spoznal te ljudi, pa vas, tri velikane, ki ste nas usmerjali, to je nekaj najlepšega v življenju.” Dodal je še: “Zelo mi je bilo v čast, da sem delil molekule zraka s tremi velikani slovenske kuhinje.” Tekmovalci so brisali solze, Žiga je povedal, da tako dobre osebe še ni spoznal v življenju, hvalili so ga tudi ostali tekmovalci. Luka: “Ne vem, če je kdaj v sedmih letih toliko ljudi jokalo, ko je nekdo zapuščal MasterChef kuhinjo.” Ljubislavu so spodbudne besede segle do srca.

Med slovesom priljubljenega Ljubislava so jokali vsi.

Adam je tako preživel za mišjo dlako, Maši pa se je na koncu za las izmuznila uvrstitev med najboljšo peterico. Natalija je nato morala priti z balkona, kamor se je lahko povzpel Bruno. Tvegal je in tveganje se mu je bogato obrestovalo.

Bruno je tvegal in se uvrstil med peterico najboljših kuharjev sedme sezone MasterChefa Slovenija.

