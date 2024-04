Poslovila se je obetavna kuharica Andreja Špeh

Luka najboljši v prvem krogu

Osem tekmovalcev se je na izločitvenem testu spoprijelo z dobrotami, ki so priljubljene po vsem svetu. V prvem krogu so se morali izkazati v poznavanju salam in klobas. Izbrane so morali poimenovati, takoj ko so jih poskusili. Blanka Erniša je prepoznala šest salam in klobas, Klara Šmigoc tri, Lidija Subašić dve, Julija Bukvič tri, Andreja Špeh štiri. Nato so bili na vrsti tekmovalci. Domen Beribak je izenačil rezultat z Blanko, ni pa mu uspelo povesti. Jure Pavlič je prepoznal štiri vrste. Zadnji je bil na vrsti Luka Pangos, ki je rezultat izenačil, nato pa povedel. Tako si je zaslužil balkon brez kuhanja.

Klobase za MasterChef hot doge

Drugi tekmovalci so morali dati vse od sebe. Pod 'mystery boxi' so se skrivali strojčki za mletje mesa. Luka Jezeršek: "Če danes ne želite domov, boste morali narediti klobaso." Iz nje so morali pripraviti MasterChef hot doge, morali pa so izstopiti iz običajnih okvirov. Za pripravo so imeli na voljo 60 minut.

Lidija ni želela izkoristiti imunitete, želela se je dokazati. Pripravljala je pikantno klobaso s solato in briejem z brusnicami. Blanka se je odločila za telečjo klobaso, za sočnost je pripravljala čebulico in omako. Julija je pripravljala govejo omako, skrbel pa jo je odmerjeni čas. Jure se je odločil za piščančjo klobaso s slanino in popečeno piščančjo kožo. Domen je pripravljal klobase z jagnjetino, želel je dokazati svoje poznavanje zelišč. Sodnik Luka mu je namignil, da razmišlja o preveč komponentah. Klara je bila že povsem obupana, ker ji je priprava klobase vzela preveč časa. Andreja je želela pokazati svojo ustvarjalnost in se je odločila klobaso združiti z ananasom.

Sodniki so tekmovalcem nato odmerili dodatnih 15 minut za kuhanje, kar je bilo za Klaro eno izmed najlepših presenečenj v tekmovanju. Juliji so klobase med popekanjem počile, ob spodbudi sodnikov in balkona je nato nadaljevala pripravo. Tekmovalci so kljub časovnemu pribitku pri serviranju lovili zadnje sekunde.