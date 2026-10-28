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MasterChef Slovenija

Povsem navaden izziv se bo sprevrgel v nočno moro za tekmovalce

Velenje, 28. 10. 2026 16.59 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Anna Masieievska, ko bo dvignila eno od skrivnostnih škatel.

Tekmovalce bodo v MasterChef kuhinji pričakale skrivnostne škatle, a sodniki bodo že ob prihodu v kuhinjo razkrili, da škatel ni šest. Njihova vsebina bo poleg sestavin za kuhanje prinesla nepričakovane preobrate, izziv pa bo postal nočna mora za vse tekmovalce.

Šesterica tekmovalcev v MasterChef kuhinjo prihaja misleč, da jih čaka povsem navaden individualni izziv. Jure Brumen se bo kuhanja veselil: "Nimaš nič za izgubiti." Toda hitro se bo pokazalo, da pred seboj nimajo običajnih skrivnostnih škatel. Sodniki bodo že ob prihodu v kuhinjo razkrili pomembno podrobnost. Luka Jezeršek: "Je pa vprašanje, koliko jih je." Mojmir Šiftar: "Šest jih ni."

Tadej Oblak in Gregor Spudič bosta kuhanje spremljala z balkona. Mojmir: "Ko bi vidva vedela, koliko je danes ta balkon vreden." Ian Polak Rožac: "Nismo sploh še dobro za šporgart (štedilnik) stopili, zdaj nas pa že strašijo s takimi izjavami, da bi bilo danes dobro biti gor." Seveda ne bo ostalo pri izjavah, sledili bodo nepričakovani preobrati, nakar bo izziv postal nočna mora za vse tekmovalce.

Anna Masieievska, ko bo dvignila eno od skrivnostnih škatel.
Anna Masieievska, ko bo dvignila eno od skrivnostnih škatel.
FOTO: POP TV

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