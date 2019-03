Pozabiti je moral, da ga za hrbtom kritizirajo

Klemen Orter prav dobro pozna pregovor, da se zarečenega kruha največ poje. Tako se je znašel tudi v šovu MasterChef Slovenija, ki pa trenutno ni edini njegov projekt.

Če je Klemen Orter česa konkretno vajen, so to zagotovo kamere. Sodeloval je v dveh sezonah šova Slovenija ima talent, v tekmovanju Misija Evrovizija, na Melodijah morja in sonca, na Emi, pripravljal se je za izbor Mistra Slovenije, sedaj prihaja v MasterChef Slovenija. Klemen: "Največja ironija je, da ko sem prvič gledal MasterChef Slovenija, sem rekel: "Na ta šov mene ne bo nihče spravil." To pa zaradi tega, ker ne vem, kako bi se znašel pod časovnim pritiskom. Ampak zarečenega kruha se največ poje in voilà, pa smo tu." Pojasnil je, da je bil preprosto pravi trenutek za to.

Klemen Orter ve, da se zarečenega kruha največ poje. FOTO: Miro Majcen

A če se je v preteklih projektih oziroma na nastopih moral, kot se je izrazil sam, ljubiti s kamerami, bo tokrat povsem drugače. Klemen: "V MasterChefu mora človek pozabiti, da so kamere, da so sodniki, ki te za hrbtom kritizirajo in komentirajo, človek mora pozabiti, da ima konkurenco, ampak se mora osredotočiti samo na to, da ima pred sabo hrano in uro, ki v realnem svetu teče normalno, v MasterChefu pa ne."

Ne samo v MasterChefu Slovenija, snema tudi v studiu. FOTO: osebni arhiv

Snemanja združuje s pripravami na festivale, premišljuje tudi o novem albumu. Klemen: "Ampak trenutno se osredotočam na single, ker želim v tem času, ko bo MasterChef na televiziji, dati ljudem nekaj novega, nekaj svežega, nekaj drugačnega, ker so me ljudje poznali po teh temnejših, dark vodah, ampak zdaj sem jih malo posvetlil in začinil, da bodo prišli v drugačni luči ven." In kako mu sploh uspeva usklajevati vse to? Klemen: "Tako kot je treba v MasterChefu izkoristiti polno minutažo, tako je treba izkoristiti dan in vseh 24 ur, tako da je vsaka ura konkretno izkoriščena, načrtovana. Če si kreativen, če si delaven, se vse da."