Predstavitev je konec, sodnike navdušile tri tekmovalke

Znani so vsi zmagovalci uvodnega prvega izziva sezone. Martina Pušnik je tri sodnike prepričala s prefinjeno enolončnico, Barbara Perić jim je pripravila okusno in tehnično dovršeno sladico, Blanka Erniša pa jih je presenetila z rižoto 'za čisto petico'.

Martina je zmagovalka uvodnega troboja V drugi oddaji jubilejne 10. sezone MasterChefa Slovenija se je za mesta na balkonu pomerilo še sedem preostalih tekmovalcev. V troboju so se predstavili 29-letni Luka Pangos iz Ljubljane, 21-letna Martina Pušnik iz Spodnjega Razborja in 21-letna Amadeja Lube iz Kopra. Martino je v šov prijavil brat, ki ji je svetoval, naj bo kreativna in mirna. Luko je prijavilo dekle, ki ga zelo spodbuja, skupno kuhanje pa je velik del njune zveze. Amadeja pa je razkrila, da kuha že od svojega četrtega leta, k čemur jo je spodbujala njena babica. Martina, ki jo je srce od nekdaj vleklo v gostinske vode, se je predstavila z enolončnico. Luka se je odločil za kalamare, polnjene z ocvirki. V jedi je želel združiti kuhinji obeh babic, Štajerke in Primorke. Verjel je v svojo jed, a ga je skrbelo zaradi časovne omejitve. Amadeja je pripravljala školjke na rdeči buzari s testeninami. Povedala je, da sanja o svoji restavraciji s filmskim konceptom, če ta ne bi bila uspešna, pa bi odprla slaščičarno. Luka pa že išče turistično kmetijo, na kateri bi živel bližje naravi in bi imel popoln nadzor nad sestavinami od zemlje do krožnika. Martinina piščančja zelenjavna obara je bila Karimu všeč zaradi rahločutnosti, nobena od začimb ni preglasila ostalih. Mojmirja je tekmovalka prepričala že med rezanjem, nato še s tem, da je obaro povzdignila na višji nivo. Luka se je spomnil na mamine obare: "Meni si pričarala dom." Lukovi z ocvirki polnjeni kalamari so prepričali Karima, Mojmir je pohvalil kombinacijo z zelenjavo, ki je jedi dodala svežino. Toda Luka ni bil tako zelo navdušen, jed mu je bila pretežka. Amadejine školjke so bile okusne, Mojmir pa je tekmovalko opozoril, naj bo previdna pri dodajanju vina. Balkon si je prikuhala Martina.

Zmagovalne predstavitvene jedi: prefinjena obara Martine Pušnik icon-picture-layer-2 1 / 3

Barbara prepriča s tehnično dovršenostjo in lepimi okusi Naslednji sta se pomerili 21-letna Klara Šmigoc iz Rogoze in 26-letna Barbara Perić iz Ihana. Obe sta strastni slaščičarki, ki želita odpreti lastno slaščičarno. Tudi predstavili sta se s slaščicama, Klara s pohorsko omleto, Barbara s tortelini, polnjenimi z orehi, ter s spremljavo jabolčne omake. Oba krožnika sta bila videti zelo lepo. Klara je na krožniku združila premišljene in zelo okusne komponente. Karim je pohvalil rahel biskvit, džem s pravo teksturo in dodatek maskarponeja v smetani. Mojmir je pohorsko omleto nazadnje delal v prvem letniku gostinske šole, kar je bilo 15 let nazaj. Klara ga je za prav toliko pomlajšala. Barbarini tortelini so bili zelo lepi, pa čeprav jih je delala šele četrtič. Sodniki so pohvalili tehnično dovršenost in lepo povezane okuse, na koncu so na balkon poslali prav njo.

Blanka s čisto petico na balkon Kot zadnja sta se pomerila 54-letni Rok Novak iz Ljubljane in 44-letna Blanka Erniša iz Moravskih Toplic. Rok je pred leti že želel priti v MasterChef Slovenija, a kot direktor podjetja ni mogel uskladiti svojega časa in želje. Blanka je po izobrazbi frizerka, a ima svoj lokal, v katerem bi si želela streči tudi hrano. Karim: "Tukaj boš imela več kot dovolj priložnosti, da se naučiš, nekaj novega spoznaš, pa mogoče potem tudi iztržiš." Strastna popotnica se je predstavila z rižoto, ki jo doma skuha skoraj vsak teden in povezuje svojo družino. Rok, ki ima ogromno hobijev in je tudi vinar, je pripravljal svoje testenine s čilijem. Blankina rižota je bila po Lukovi oceni žametna, kremozna in lepo začinjena. Luka: "Ena čista petica." Karim je pohvalil preplet okusov, ki jih je tekmovalka maksimalno povzdignila. Mojmir: "Če ti res to doma kuhaš vsak teden, morajo tvoji res uživati. Nobeden od nas treh se ne bi odrekel povabilu na takšno rižoto." Rokove testenine so sodnikom nadvse lepo dišale, na srečo niso bile preslane. Rezanci so bili po Karimovem mnenju popolno skuhani, omaka pa je imela karakter in je bila bogata. Mojmir je pogrešal samo malce sveže bazilike. Sodniki so imeli težko odločitev, kot zadnjo pa so na balkon poslali Blanko.