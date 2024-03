Preluknjala je hranilnik, da je lahko kupovala sestavine za kuhanje

OGLAS

Tekmovalka nove sezone MasterChefa Slovenija, 21-letna Amadeja Lube, prihaja iz Sevnice, a že 16 let živi v Kopru. Kot pravi, je bila selitev eden od dveh dogodkov, ki sta jo v življenju najbolj zaznamovala. Amadeja: "Z mamo sva se preselili zaradi boljše službe ter ljubezni. Sprva sem bila žalostna, saj sem zapustila domače mesto, ampak sem kmalu vzljubila življenje ob morju. Obala me je očarala s svojo lepoto in energijo ter me zaznamovala na pozitiven način. Od takrat sem tukaj res lepo zasidrana."

Ljubezen do kuhanja je v njej vzbudila babica in njeni spomini na druženje z njo so zelo lepi. Amadeja: "Oh, babica je bila res čudovita oseba. Moji najlepši spomini na druženje in kuhanje z njo so, ko sva skupaj pripravljali tradicionalne jedi, kot je potica. Spominjam se vonja sveže pečene potice, ki se je širil po hiši. Spominjam se, kako je bila vsakič vesela, ko sem prišla za vikend k njej na obisk. Vsak dan sva lahko bili na telefonskem klicu tudi po dve uri ali več in si med tem izmenjevali recepte ter pripovedovali o dogodivščinah, ki so se nama zgodile. To so trenutki, ki jih bom za vedno zaklenila v svojem srcu." Njena babica je žal pokojna in slovo od nje je bilo težko. Pravi, da med kuhanjem pogosto pomisli nanjo in se spominja skupnih trenutkov: "Tako hrana postane način, da ohranim spomin na njo živ in da imam občutek, kot da je ob meni."

Amadeja Lube FOTO: POP TV icon-expand

O tem, kako veliko strast je do kuhanja čutila že v otroštvu, priča 'lumparija', ki jih v njenem življenju menda ne manjka. Da bi lahko kupovala sestavine za peko, je preluknjala svoj hranilnik, kar pa staršema ni ušlo. Amadeja: "Haha, o, tisti šparovček! Ja, res je, nekaj malega lumparij sem zagotovo počela. Sama sebi sem kradla iz šparovčka, da sem z denarjem kupovala sestavine za kuhanje, za katere bi sicer morala samo vprašati starše. Starša sta ugotovila, kaj sem počela, ko sem jima enkrat razkrila svojo skrivnost, kako se je v naših omarah kar naenkrat pojavilo vedno več pekačev. Sprva sta bila malce presenečena, vendar sta kmalu uvidela, da je bila ta 'naložba' v kuhanje in peko dejansko dobra odločitev. Sedaj me podpirata in sta vesela, da sem razvila strast do kuhanja. Tako sem lahko izkoristila svojo kreativnost in se učila novih veščin."

Amadeja je po poklicu frizerka. FOTO: osebni arhiv tekmovalke icon-expand