Preobrat je sodnikom vzel sapo, odneslo je Klemna Lampiča

Na prvem delu izločitvenega testa sta se izjemno izkazala Špela Golob in Maj Janežič, z veliko sreče je uspelo tudi Bojanu Beštru. Na težjem delu adrenalinskega kuharskega testa je sprva zelo slabo kazalo Sanji Sirk in Tomažu Zevniku, na koncu pa je preveč napak storil prav Klemen Lampič.

Bine Volčič je tekmovalcem zaželel dobrodošlico na dvodelnem izločitvenem testu. V prvem delu so tekmovali v parih. Boljše je čakal balkon, slabše pa drugi, težji del testa. Anže Kuplenik, ki je bil varen, je določil pare. Špela se je borila proti Tomažu, Bojan proti Sanji, Klemen pa proti Maju.

Anže je določil pare FOTO: POP TV

Glavna sestavina, s katero so kuhali, je bila svinjina. Tomaž je ugotovil, da ima premalo časa za pripravo ričeta, Sanja je imela enako težavo s polnjeno papriko, poleg tega je dvomila, da ji bo uspelo premagati Bojana. Klemen se ni bal Maja, ki pa je s svojo idejo bolj navdušil Karima. Tudi Špela je dvomila v svoj uspeh, mučilo jo je to, da je doslej, za razliko od Tomaža, sodniki še niso pohvalili. Tomaž in Sanja sta ubrala drugo pot, ki pa se sodnikom ni zdela obetaven. Bojan je bil na koncu z živci, a je bil, tako kot še nekaj drugih tekmovalcev, zadovoljen s krožnikom.

Lukovo darilo Bojanu FOTO: POP TV

Tomaž je pokazal premalo, da bi bil kos Špelinemu krožniku. Tekmovalka je končno prišla na svoj račun in bila deležna lepih pohval. Bine: "S tem krožnikom si dokazala, zakaj si v MasterChefu." Dobila je konkretno dozo potrebne samozavesti. Sanja ni uspela navdušiti sodnikov, a tudi Bojan ni izkoristil svojega znanja in ni prepričal s svojim krožnikom. Imel pa je srečo, da je bil Sanjin krožnik slabši, zato se je lahko povzpel na balkon. Luka Jezeršek mu je svetoval, naj tam razmišlja o pravkar doživetem. Maj je navdušil s svojim dodelanim krožnikom. Tudi Klemen je pripravil okusen krožnik, a so ga odnesli detajli. Špela je priznala, da je uživala v razgledu, zamere iz pretekle oddaje so bile očitno še kako žive.

Špela po dobljeni konkretni dozi samozavesti FOTO: POP TV

Klemen, Sanja in Tomaž so morali na težji del izločitvenega testa. Poustvariti so morali eno od treh jedi, ki so jih pripravili sodniki, niso pa bile vse enako težke. Bojan, Špela in Maj so Sanji dodelili najlažji krožnik, Klemnu pa najtežjega.

Trojica je krojila usodo na drugem delu testa FOTO: POP TV

Tomaž je sprva imel težave, Klemen pa je zagrizel v izziv, dobro se je organiziral in bil povsem osredotočen. Tekmovalci na balkonu so spodbujali Sanjo, naj pohiti. Želela se je dokazati in stopiti iz svojih okvirjev. Bine je nato zmedel Sanjo, a se je zbrala in nadaljevala, Tomaž pa se je dobesedno igral z ognjem. Luka pa je ugotavljal, da bo šel prav on domov, a se je situacija nepričakovano obrnila. Sanjin kos mesa je bil nekaj minut pred koncem pod velikim vprašajem, Klemen pa se je boril s časom, a je končal dve minuti pred koncem izziva.

Tomaž se je igral z ognjem FOTO: POP TV

Sanja je povedala, da je bil test izjemno stresen zanjo, da ni čutila tal pod nogami. Na srečo ji je uspelo speči meso, žal celo malce preveč. A ostale komponente so bile prav tako lepo pripravljene in zaradi komplimentov ji je šlo na jok. Dobila je nalogo, da se mora odslej dokazovati s svojimi jedmi. Klemna je Bine opozoril, da je pozabil dati na krožnik vse komponente, za kar je imel več kot dovolj časa. Naredil je več napak, kar so sodniki obžalovali, saj je pripravil nadvse okusno meso. Luka Jezeršek pa je bil povsem začuden nad krožnikom, ki ga je pred sodnike postaval Tomaž. Luka: "Kje pa si ti hodil?" Pripravil je namreč na pogled identičen krožnik. Tekmovalec je povedal, da je potreboval njihovo pomoč, da mu je uspelo. Ker so bili tudi okusi takšni, mu je Luka segel v roko. Krožnik je moral še enkrat ponosno prinesti bred sodnike.

Klemen Lampič je bil torej tisti, ki se je odrezal najsabše. Povedal je, da se je ogromno naučil, zahvalil se je sodnikom za vse komentarje in dodal, da odhaja s ponosom in da je pred njim čudovita pot.

