Preobrat jih ni iztiril, dostavili so vrhunske jedi

Pari in riž

Nov teden tekmovanja je tekmovalce postavil pred nov izziv v parih. Tokrat je bil na jedilniku riž. Mojmir Šiftar : " Riž ni le priloga. Vsaka sorta ima svoj značaj in svoja pravila, in prav razlike med njimi odločajo, ali bo vaša jed vrhunska ali povprečna. " Sodniki so predstavili različne vrste riža ter navodila za pripravo. Karim Merdjadi : " Nocoj bo vaša naloga, da v parih z izbrano vrsto riža zablestite. "

Pare je določil žreb, izžrebane številke pa so določile vrstni red, v katerem so izbirali vrsto riža. Pia Pajnič in Anamarija Truden sta izbrali arborio, Jure Kirbiš in Tadej Ladinek basmati, Barbara Ribič in Barbara Poljanec sta se odločili za Sant' Andrea, Miša Koplova in Martina Trgovec za divji riž, Kaja Naveršnik in Erika Črnigoj sta izbrali riž za domače jedi, Dan Prohart in Davida Pogorevc Hafner sta se odločila za integralni riž, Maticu Mačku in Nataliji Sebanc je ostal parboleid. Mojmir: "Vaša naloga bo, da v paru pripravite dva enaka krožnika." Karim: "V paru se odločita za jed, nato pa to jed pripravljata vsak zase." Na voljo so imeli 80 minut.

Barbari sta se takoj dogovorili, da bosta pripravljali rižev narastek. Ko so vsi pari že nabirali sestavine v trgovini, sta se Kaja in Erika še vedno dogovarjali. Na koncu sta se odločili za polnjene paprike. Jure in Tadej sta kuhala umirjeno in sinhrono, saj je slednji sledil navodilom prvega. Pripravljala sta namreč indijsko jed po Juretovo. Matic in Natalija imata za seboj uspešno sodelovanje, a je Luko Jezerška skrbelo, kako bosta riž vključila v znano jed osso buco. Miša in Martina sta bili usklajeni, pripravljali sta morsko jed.