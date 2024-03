Preobrat, kot ga v MasterChefu Slovenija še ni bilo

V prvem izzivu skupin so slavili Barbara Perić , Luka Pangos , Jure Pavlič in Amadeja Lube . Četverica je pripravila zmagovalno torto praznovanja desete obletnice MasterChefa Slovenija . V nocojšnji oddaji se bodo z nasmeški povzpeli na balkon, Mojmir Šiftar pa bo komentiral: " Sanja se jim ne, kaj jih čaka danes. " In to je preobrat, kot ga še ni bilo. Nocoj bodo kuhali prav zmagovalci skupinskega izziva, ponudila pa se jim bo priložnost, ki je v MasterChefu Slovenija še ni bilo. Borili se bodo za prvo imuniteto doslej.

Da bi si jo priborili, bodo morali poustvariti dve jedi nocojšnjega gosta, slavnega mojstra žara, svetovnega prvaka v pripravi testenin in someljéja, chefa Jureta Tomiča. Še posebej bo zahtevna njegova sladica, ki bo na preizkušnjo postavila celo najbolj samozavestne kuharje. Domen Beribak: "To jim ne bo uspelo. Ni šans." Jure Pavlič: "Če pa to izpeljem, kapo dol." Prvo imuniteto v letošnji sezoni si bo priboril le najbolj natančen in spreten tekmovalec. Kdo bo to?

Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija nocoj ob 21.15 na POP TV.