Preobrat na izločitvenem testu, poslovil se ni nihče

Luka Pangos je na izločitvenem testu navdušil z vrhunskim krožnikom, izkazala se je tudi Klara Šmigoc. Domen Beribak in Jure Pavlič sta pred sodniki ostala zadnja, a so jima ti dali še eno priložnost.

Gastronomija prihodnosti z Nikom Maroltom Na izločitveni test so morali Jure Pavlič, Amadeja Lube, Barbara Perić, Klara Šmigoc, Domen Beribak in Luka Pangos. Karim Merdjadi: "Danes bo še kako pomembno, da svojo sestavino izkoristite popolnoma. Raziskovali boste čudovit svet kuhanja brez odpadkov." Luka Jezeršek: "Kuhanje brez odpadkov ni le trend, je gastronomija prihodnosti." Sodnikom se je pridružil Nik Marolt, ki jih je na tem področju navduševal v prejšnji sezoni MasterChefa Slovenija. Tekmovalcem je prišel pokazat, kako lahko maksimalno izkoristijo sestavino. Iz listov nadzemne kolerabe je pripravil pesto, olupke kolerabe je posušil, stebla okisal, iz mesa kolerabe pa pripravil rahle njoke. Mojmir Šiftar: "Nik vam je pokazal, kako ustvarjalni ste lahko in kako maksimalno izkoristiti eno sestavino."

Nik Marolt je tekmovalcem pokazal, kako lahko maksimalno izkoristijo sestavine. FOTO: POP TV icon-expand

Sodniki so za izločitveni test izbrali sestavino s slovenskega podeželja, bučo. Tekmovalci so lahko pripravili slano ali sladko jed, z izjemo bučne juhe. Buča je morala biti zvezda na krožniku, izkoristiti pa so morali vse njene dele. Tudi vsako sestavino, ki so jo izbrali v trgovini, so morali pametno izkoristiti. Na voljo so imeli 60 minut. Luka Pangos se je odločil za bučno zloženko, želel se je izkazati in čim dlje obdržati imuniteto. Klara se je odločila za torteline z nadevom iz buče, Karim ni želel plehkih okusov. Amadeja se je odločila za polnjene cmočke in sodnik Luka je občudoval njeno energijo. Barbara se je odločila za bučno pito. Karim jo je izzval, da mora biti tako dobra, da si jo bo zaželela tudi njena mama, ki ne mara jedi iz buč. Domen je zapadel v dvome, ko se je Mojmir spraševal, če bo buča res zasijala na njegovem krožniku. Odločil se je, da bo raje pripravil souffle. Jure pa je eksperimentiral s termičnimi obdelavami različnih delov buče.

Luka Pangos ni izkoristil imunitete, raje je pripravil vrhunsko jed. FOTO: POP TV icon-expand

Luka Pangos navduši z vrhunskim krožnikom Amadejo je skrbelo, ker je v zadnjih sekundah svojo jed pokapala s preveč bučnega olja. Pripravila je bučne cmočke v omaki iz jabolk in buče. Luka je pohvalil idejo za jed, a omenil tehnične pomanjkljivosti. Nik je pogrešal več kisline, olupka ni pravilno termično obdelala. Karim je pohvalil omako, ki jo je malce zasenčilo bučno olje, cmočki pa so bili pretrdi. Barbarina bučna pita z malinino omako je navdušila s testom in karamelizirano bučo, malinina omaka pa je bila prekisla in preveč intenzivna. Nik je dodal, da buča zaradi nje ni zvezda na krožniku. Mojmir je pripomnil, da mora tudi v naglici razmišljati o podrobnostih, njega je denimo zmotilo preveč mete na krožniku. Jure je pred sodnike prinesel lososa z bučo na pet načinov. Luka je pogrešal več rezultatov njegovega eksperimentiranja z bučo. Nik je povedal, da mu je ostal samo okus po lososu, buča pa se je izgubila. Mojmir je dodal, da bi lahko uporabil tri rezine dimljenega lososa in bi dostavil lepo predjed, v njegovi glavni jedi pa buča ni bila kraljica. Klarini ravioli s pečeno bučo in pečenimi bučnimi semeni v bučni omaki z espumo iz kajmaka so bili zelo okusni, Nik je znova pogrešal malce več kisline. Karim je pohvalil lepo prezentacijo in okusno jed, pogrešal je le več nadeva. Mojmir: "Zadela si bistvo tega izziva, kar smo želeli videti, in tudi tehnično do konca izpeljala perfektno." Domen je priznal, da ni imel prave ideje za svojo jed in da ni bil prepričan vase. Pripravil je bučni souffle s svinjsko ribico, ocvrto in pečeno bučo ter kaviar iz buče. Souffle ni bil dovolj termično obdelan, pripravil je premalo omake in kaviarja. Karim je ocenil, da je zaradi preveč različnih tehnik pozabil na osnove. Luka pa je komentiral, da njegov krožnik nima repa in glave. Luka Pangos je pripravil bučno zloženko s pečeno polento in bučno omako. Sodnik Luka: "Če bi imel zdaj možnost, da ti dam še eno imuniteto, bi ti jo kar dal. Vrhunski krožnik, res." Mojmir je povedal: "Se vidi, da poznaš tehnike, še bolj poznaš okuse. Top." Sodniki in Nik so se strinjali, da naj gre Luka kar takoj na balkon.