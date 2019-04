Prepričanja na preizkušnji: dvema bo šlo na bruhanje

Nocojšnja kuharska preizkušnja bo še posebej zahtevna za dva tekmovalca, ki že več let ne uživata mesa. Ali bosta ogrozila uspešnost skupin, v katerih bosta kuhala, in katera izmed treh bo nocoj slavila? Nova oddaja MasterChef Slovenija nocoj ob 21. uri na POP TV in že zdaj na VOYO.

Nova sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija ni samo izjemno napeta, je tudi zelo zabavna. Tako bodo v nocojšnji oddaji sodniki Bine Volčič, Luka Jezeršek in Karim Merdjaditekmovalce pričakali kar v trenirkah. Vsi skupaj se bodo ogrevali pred zahtevno bitko za varnost, ki pa bo za nekatere izmed njih še posebej velika preizkušnja. Ogrevanje pred kuharskim izzivom FOTO: POP TV Tekmovalci bodo prvič razdeljeni v skupine, vsaka bo morala pripraviti mesno jed, kar pa predstavlja veliko težavo zapriseženi veganki Mateji Ulaga: "Ko sem samo peljala meso mami, tistih par kilometrov, je bilo meni tako slabo, da sem šla bruhat." Kar lahko resno ogrozi uspešnost njene skupine. Mateji gre zaradi mesa na bruhanje FOTO: POP TV Enako težavo ima Andrej Težak - Tešky, ki že 25 let ne je mesa. Še danes, ko uspešno premaguje za človeško telo izjemno naporne ultramaratone, ne posega po mesu. Nocoj bo postavljen pred povsem drugačen izziv - pripravo piščančje drobovine. Izraz na njegovem obrazu je povedal vse. Komentar bi bil povsem odveč FOTO: POP TV Kako se bosta nocoj odrezala Mateja in Andrej in seveda vsi ostali tekmovalci? Katera skupina bo na koncu slavila?