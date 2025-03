Presenečenje ob začetku nove sezone MasterChefa Slovenija

Otvoritev nove, že 11. sezone priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija bo prav posebna. V kuhinjo prihaja kar 19 nadarjenih ljubiteljskih kuharjev, in ne samo iz Slovenije. To so 30-letna Michaela (Miša) Koplova iz Domžal, 29-letni Matic Maček iz Ljubljane, 19-letna Erika Črnigoj iz Kopra, 22-letni Blaž Plohl iz Svetega Tomaža, 22-letna Kaja Naveršnik iz Šmartnega na Pohorju, 40-letni Dan Prohart iz Zbilj, 25-letna Natalija Sebanc iz Tržišča, 52-letni Samo Kreft iz Divače, 23-letna Pia Pajnič iz Preserja, 32-letni Tadej Ladinek z Mute, 24-letna Davida Pogorevc Hafner iz Svete Ane v Slovenskih goricah, 28-letni Jure Kirbiš iz Maribora, 25-letna Barbara Ribič iz Lenarta, 22-letna Lara Kutnar iz Ljubljane, 27-letna Anamarija Truden z Blok, 40-letna Martina Trgovec iz Bedekovčine na Hrvaškem, 36-letna Barbara Poljanec iz Škofje Loke, 33-letna Tamara Erlah iz Žirovnice in 41-letna Anja Oberstar iz Škofje Loke.