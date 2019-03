Presenetil je z nenavadno tetovažo, njen pomen vas bo ganil do solz

Bojan o svoji hčerki: "Za njo bi naredil vse. Tetovaža sporoča, kako trmast je lahko njen oče, da bi za njo naredil vse, da sem za njo znotraj iz železa, da se ne morem zlomiti in da lahko za njo naredim res čisto vse." Rojstvo njegove hčerke predstavlja veliko prelomnico v njegovem življenju. Bojan: "Takrat sem se prizemljil in postavil na realna tla. Ker prej sem bil pa divjak, dobesedno. Na sebi imam toliko šivov, da ne vem, če jih ima kdo toliko. Nesreče, prste sem rezal v službi, ni da ni. Nesreče in norost."

To je Bojanova prva tetovaža, a ni zadnja, ima pa jih tudi sodnik, ki se ga je Bojan pred začetkom snemanj najbolj bal. Bojan: "Bine ima tak čuden pogled, tisti hladnokrven. Sploh ga ne moreš z očmi dobiti in ne veš, kaj si on dejansko misli. Zelo težko ga je prebrati, ker na primer Luka je zelo čustven človek, in to pokaže, Karim isto, Bine je pa ‘killer’ (ubijalec), ampak mi je zelo všeč, izziv mi je, ker ko se počutiš ogroženega, se delaš močnega, ker se moraš izvleči iz tega. To ti da motivacijo."