Prestali so najtežjo preizkušnjo doslej, toda pravi boj se šele pričenja

V tokratni oddaji MasterChef Slovenija smo osvežili spomin na to, kako se je deseterica najboljših amaterskih kuharjev soočala z izzivi v prvi polovici tekmovanja. Razplet zadnje, najtežje preizkušnje, je prinesel razočaranje Kaji Jurač, ki se bo morala kljub zmagoslavju svoje ekipe boriti za nadaljnji obstanek v šovu.

Deset najboljših amaterskih kuharjev v Sloveniji je med zadnjim, najtežjim skupinskim izzivom moralo stopiti v čevlje treh kuharskih mojstrov, sodnikov Bineta Volčiča, Luke Jezerška in Karima Merdjadija, ter pripraviti kompleksno MasterChef specialiteto. Žan Milosavljevič je pri tem uspešno dohajal svojega idola Bineta. Tekmovalec je presenetil že na prvem izzivu in pritegnil pozornost sodnikov in sotekmovalcev. V šovu je odkrito spregovoril tudi o svoji preteklosti, ki jo je zaznamovala prevelika telesna teža. Žan je iz borbe z odvečnimi kilogrami prišel kot zmagovalec, sedaj se uspešno bori za zmago v MasterChefu Slovenija.

icon-expand Zmagoslavni trenutki Žana Milosavljeviča FOTO: POP TV

Tekmovanje nadaljujeta tudi dve slaščičarki, že uveljavljena Jerneja Trofenik Dimnik in Ana Potočnik, ki stopa po njenih stopinjah. Binetova napoved, da se v novi sezoni šova obeta težek slaščičarski boj, se je uresničila, so pa zahtevne preizkušnje iz obeh tekmovalk privabile silne čustvene reakcije.

Tekmovalce je v MasterChef kuhinji pozdravil tudi Anže Kuplenik. Zmagovalec pretekle sezone šova se je spominjal svoje poti do pokala, da bi bila njegova naslednica, pa si neizmerno želi prav Jerneja. Tekmovalka je zadnja leta živela in garala za druge, sedaj je prišel njen čas. Da bi dosegla svoj cilj, se namerava boriti kot levinja.

Če se je Luka Jezeršek potil na treningih z Izo Logar, se v MasterChef kuhinji dogaja ravno obratno. Tekmovalki, ki se navdušuje nad zdravo prehrano, je bilo na zadnjem izzivu težko slediti sodniku, pri tem pa jo je reševala njena močna volja in osredotočenost. Enako velja za Kajo Balentič, ki je v šov prišla zato, da se dokaže. Povedala je, da še zdaleč ni pokazala vsega.

icon-expand Kaj vse bo še zakuhala obetavna Kaja Balentič? FOTO: POP TV

Gašper Peklaj se je prav tako boril z odvečnimi kilogrami. Njegova borba še poteka, in sicer vsakič, ko stopi za štedilnik. Tekmovalec je dokazal, da ima posluh za ljudi v težavah. Pri enem od izzivov je iz zagate nesebično pomagal Ani. Toda sodnikom se doslej še ni resnično dokazal, slišali smo lahko, da ga čaka še veliko dela. Ko mu je Ana na zadnjem izzivu vrnila uslugo, je razočaral skupino. Kako bo na prihodnjih izzivih?

Tudi Kaja Jurač je med zadnjim izzivom razočarala svojo skupino, predvsem kritičnega Žana. Korošica želi dokazati, da se njeni sotekmovalci motijo in da je močna konkurentka. Doma jo čakata mož in otroka, zaradi česar ji je bilo težko, a so ji prav njeni najdražji doslej uspešno vlivali moč, ki jo še kako potrebuje za kuharsko borbo.

Tanja Pirc je imela med zadnjim izzivom velike težave, Bine je bil enostavno prehiter zanjo. Njen zaostanek je poskušala odpraviti Kristina Jakopič, ki je v življenju premagala že marsikatero oviro. Enako je tudi v šovu, kjer je pozala svojo pozitivno plat in borbenost. Toda tudi Tanja se je že večkrat dokazala, zato velja za močno konkurentko. Sodelovanje v MasterChefu si je podarila za 50. rojstni dan in posrkati namerava vso znanje, ki ji ga bo to nepozabno kuharsko potovanje prineslo.

icon-expand Tanja Pirc se je večkrat dokazala FOTO: POP TV

Žiga Deršek ni sodeloval na zadnjem izzivu, saj ga nihče ni povabil v svojo skupino. Zaradi tega mora avtomatično na indivudualni izziv in morda še na izločitveni test. Žiga je sicer pokazal dobro taktično igro, kar se tiče kulinarike, pa je morda, kot je ocenil sam, doslej pokazal premalo.

icon-expand Žiga Deršek je dober taktik FOTO: POP TV