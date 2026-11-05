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MasterChef Slovenija

Prihaja poseben gost z nepričakovanim izzivom – ribjimi kolinami

Velenje, 05. 11. 2026 16.11 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Bitka za zadnji mesti v elitni peterici bo hkrati prav poseben izločitveni test. Trojica bo kuhala istočasno s profesionalcem, kuhanje pa bo potekalo v neusmiljenem tempu. Kdo bo najbolje poustvaril gostove ribje koline in kdo se bo moral posloviti?

Nocoj bo znano, katera dva tekmovalca bosta dopolnila najboljšo peterico kuharjev letošnje sezone. Prva mesta so zasedli Anna Masieievska, Tadej Oblak in Dominik Gajšek. Za zadnji mesti se bodo pomerili Ajda Osta, Jure Brumen in Gregor Spudič, kuhanje pa bo hkrati izločitveni test. Eden izmed trojice se bo moral posloviti tik pred pomembnim mejnikom v tekmovanju.

Test bo nekaj posebnega, kajti v MasterChef kuhinjo prihaja poseben gost. Ta je za tekmovalce zasnoval nepričakovan izziv, ribje koline. Pripravljali jih bodo istočasno, kar pomeni, da bo kuhanje potekalo v neusmiljenem profesionalnem tempu. Trojica bo morala slediti navodilom, natančno izvesti vsak postopek in se čim bolje ali popolno približati jedi gosta.

Komu bo uspelo in kdo se bo moral posloviti? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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