Prihaja posebna gostja, ki bo tekmovalce spravljala v obup

Po odhodu obetavne kuharice Tanje Pirc v tekmovanju za laskavi naziv in 50.000 evrov ostaja le še devet tekmovalcev. To so Ana Potočnik, Iza Logar, Žiga Deršek, Jerneja Trofenik Dimnik, Žan Milosavljevič, Kaja Balentič, Kaja Jurač, Kristina Jakopič in Gašper Peklaj.