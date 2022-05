Prihaja visok obisk, tekmovalcem bo srce padlo v hlače

Za nov izziv skupin bodo tekmovalci dobili visok obisk. V MasterChef kuhinjo prihaja Alan Jones , ki je obiskal že okoli 500 najboljših restavracij po vsem svetu in se rokoval s svetovno znanimi chefi. Med drugimi je spoznal očeta MasterChefa, Gordona Ramsaya .

Ob napovedi prihoda četrtega sodnika bo tekmovalcem srce padlo v hlače. Vodji skupin bosta dali vse od sebe, da bi gostu ponudili pethodni meni, torej hladno in toplo predjed, juho, glavno jed in sladico. Katera skupina bo prepričala brbončice, ki so okusile že marsikaj?