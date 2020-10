Tudi sodniki šova MasterChef Slovenija so se morali prilagoditi novi resničnosti

Tudi naši trije sodniki kuharskega šova MasterChef Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič so v množici gostincev, ki se jim zaradi epidemije koronavirusa ne pišejo lepi časi in ki so se morali prilagoditi novi resničnosti. Tudi oni so morali že odpuščati in tudi oni so se morali na novo znajti. Gostinci so se sicer na neki način že prilagodili, z dostavo in prevzemom hrane v restavracijah, a prihodnost slovenske gastronomije ni najbolj svetla.