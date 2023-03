Priznanje za 'morsko deklico' Barbaro: Če si aktiven, pridejo rezultati

Če je Saša Košuta samorog novega MasterChefa, je Barbara Nonis morska deklica. Predana mati treh otrok se pod vodo počuti kot doma in sama ulovi oz. nabere sestavine za svoje jedi. Ljubezen do kuhanja in družinski kulinarični kanal pa sta jo ponesla v razburkane vode MasterChef Slovenija.

Barbara Nonis je ena izmed osmih tekmovalk, ki se bodo borile za pokal v novi sezoni MasterChef Slovenija. Njen oče je bil Italijan, mama je Slovenka, zato so se v njenem otroštvu v njihovi domači kuhinji prepletali okusi slovenske in italijanske kulinarike. Barbara: "Res je, oče je bil pravi gurman in mama ga je rada razvajala z dobrotami na mizi. Zrasla sem v vati ljubezni in to se je odražalo tudi na mizi. Oče je zaradi dela veliko potoval po jadranski obali in se vedno vračal z morskimi dobrotami, tako so bila nedeljska kosila sestavljena iz testenin s škampi, za glavno jed kovač iz pečice s krompirjem ali škarpena oz. rdeča bodika, tudi školjke niso manjkale. Mama je vedno spekla kruh in hiša je dišala po dobrem. Ribe so bile velike in glava je bila moja. Točno sem vedela, kje se skriva dobro meso. Še danes v restavraciji ne bi nikoli dovolila, da mi drugi očistijo ribo. To je užitek."

Barbara meni, da si jo bodo gledalci zapomnili po njenih dolgih laseh. FOTO: POP TV

V domači kuhinji je naredila tudi svoje prve korake na danes že dolgoletni kulinarični poti. Barbara: "Mami sem pomagala sprva z lažjimi opravili, npr. z lupljenjem krompirja, sekljanjem peteršilja, česna, čebule, vedno sem dobila svoj košček testa, ki je tudi šel v pečico, lahko sem mazala kreme na torte. Mala opravila, ki postanejo znanje. Po poroki in ob prihodu otrok pa se je kilometrina že poznala. Takrat sem pripravljala rojstnodnevna praznovanja tudi za več kot 50 ljudi. In torte so bile že male umetnine."

Barbarin svet, njena družina.

Tudi sama je tako kot njena mama našla veliko srečo v ljubezni. Z možem Theom imata tri otroke in je povsem predana materinski vlogi. Barbara: "Po poklicu sem komercialist, z možem pa sva se odločila, da bodo otroci imeli mamo. Bila je velika odločitev in ni nama žal. Otroci odraščajo z dvema jasnima pojmoma: ljubezen in postavljanje mej. Po navadi sta to mamina ljubezen in očetova meja, ki se dopolnjujeta in skladno podpirata." Tako so vsak dan na veselje vseh družinskih članov na mizi topli obroki: "Kuhanje je moje veselje in zato rada razvajam vse, ki v tem uživajo, kaj šele domače! Ko smo kot družina za mizo, se televizija, telefoni in podobno odmaknejo in prične se veselje, druženje, razprave. Lahko bi rekla, da se v našem domu največje družinske 'posle' sklepa ob dobri hrani."

FOTO:

Skupaj z otroki pa soustvarja video recepte, ki jih objavlja na svojem kulinaričnem YouTube kanalu Laurum. Zaradi njega je tudi dobila vabilo za sodelovanje v novi sezoni MasterChef Slovenija. Barbara: "Otroci so začeli gledati YouTube, zato sem jim želela pokazati, da ni le pasivno gledanje, da smo lahko tudi mi aktivni; in tako je nastal naš kanalček Laurum. Ime ni naključno, za hišo imamo gozd, v katerem je večina lovorovih dreves. Otrokom sem razlagala, kakšno je to drevo, da že v imenu pove o svoji moči. Lovor v italijanščini je 'alloro', torej 'ha l'oro', v prevodu 'ima zlato'. Povabilo za sodelovanje v MasterChef Slovenija je bilo zame okronanje z lovoriko. Če si aktiven in ne pasiven, če nekaj ustvarjaš, potem pridejo rezultati. Ni lepšega dokaza!"

FOTO: