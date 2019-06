Prva finalistka letošnje sezone je Sanja Sirk

Pot do velikega finala in mesta prvega finalista se je v sklepnem delu šova začela s tremi izzivi. V prvem krogu so vsi tekmovalci povsem navdušili sodnike, v drugem sta med slabšimi krožniki prednjačili jedi Anžeta Kuplenika in Sanje Sirk, ki je na koncu presenetila še z domiselno in okusno sladico. Sanja bo tako prihodnji zasedla prvo kuharsko postajo v velikem finalu šova MasterChef Slovenija.

Štirje tekmovalci so morali kar trikrat dokazati, da znajo kuhati in da si zaslužijo finale. Do tja sta vodili, kot so povedali sodniki, dve poti, ena krajša in lažja, druga daljša in trnova. Začela se je s tremi ‘mystery box’ izzivi, pri čemer je imel Bojan Bešter prednost. Na voljo je imel 20 minut, ki jih je lahko izkoristil pri kateremkoli izzivu, a je povedal, da se nanje ne bo zanašal.

Četverica potencialnih zmagovalcev FOTO: POP TV

Prvi izziv je bila predjed s sardelami. Bojan in Špela Golob sta imela enako idejo, na drugi strani sta se Anže Kuplenik in Sanja Sirk lotila podobne tople predjedi, pri čemer se je Sanja vračala k prednikom, Anže pa je po njenih besedah gledal naprej. Vsi so pridno črpali znanje, ki so ga pridobili v šovu. V nadaljevanju je imel Anže velike težave z raviolom, Špela je bila suverena, Bojanu pa so se spet tresle roke.

Špela je začela zelo suvereno FOTO: POP TV

Bojanu se ni posrečila postavitev, a je pripravil izjemno okusno jed. Špela je bila še bolj uspešna, Bineta je navdušila tako zelo, da so mu šle kocine pokonci, Karim je ostal brez besed, izjavil je, da tekmovalka kuha na višjem nivoju. Tudi Anže je postregel, kot se je izrazil Bine, "popolno juho", za katero mu je Luka kar čestital. Sanja je prav tako skuhala izjemno okusno jed, zato so se sodniki odločili, da se bodo vsi še naprej borili za mesto prvega finalista. A to je pomenilo tudi, da bosta v naslednjem krogu izločena dva tekmovalca.

Čestitke Anžetu za popolno juho FOTO: POP TV

Sanji se je naslednji izziv zdel pisan na kožo. Špela je bila v skrbeh, a ni bila brez idej. Binetu se je zdela Anžetova zamisel dolgočasna, Bojan pa se je odločil za pečenko Wellington. Karim je komentiral njegovo pripravo: "Bojan spominja na slona v trgovini s porcelanom. On gre notri, vse razbije, vse podre." Pričakovano je izkoristil svojih 20 minut.

Bojan ni dobro izkoristil dodatnih 20 minut FOTO: POP TV

Špela je bila ob koncu kuhanja povsem razočarana, enako Bojan, ki ni dobro izkoristil svojega aduta. Sanja ni stopila iz svojih okvirjev, Anže pa se je ujel v past, ki se je skrivala pod škatlo, pokazal je premalo. Anže: "Prav sram me je." Špela je izvedela, da je njen krožnik obetal veliko, a žal ni vztrajala in se borila do konca. A dva sta morala nadaljevati tekmovanje in sodniki so se odločili, da se bosta za mesto v finale borila Sanja in Anže.

Sanja in Anže, ko sta izvedela, da bo eden od njiju postal prvi finaist. FOTO: POP TV

Tekmovalca sta morala v zadnjem izzivu pripraviti sladico s suhimi jurčki in pastinakom, kar se je Sanji sprva zdelo nemogoče, a je kmalu zatem dobila odlično idejo. Bine je bil navdušen tudi nad Anžetovo zamislijo. Tekmovalca sta si bila zelo, zelo blizu.

Detajl, ki je navdušil Bineta Volčiča FOTO: POP TV

Sanja je na koncu presenetila s svojim krožnikom, ki je bil zelo kreativen in zelo okusen, je pa v njem bilo premalo pastinaka. Anže je navdušil z izgledom svoje jedi, ki je bila prav tako oksuna in sveža, a so sodniki pogrešali jurčke. Pred njimi je bila torej težka odločitev. Luka: "Anže, lahko si ponosen nase, Sanja, ti pa lahko prekipevaš od ponosa! Si prva finalistka pete sezene MasterChef Slovenija!" Sanja ni mogla opisati svojih občutkov sreče, Anže pa je bil bridko razočaran.

Prihodnji teden se bodo Anžetu, Bojanu in Špeli v boju za mesto drugega finalista pridružili pomočniki Maj Janežič, Tomaž Zevnik in Klemen Lampič. Vsi bodo občutili pritisk, ki vlada v pravih restavracijah, in vsaka napaka jih lahko stane uvrstitve v finale. Ne zamudite zadnjih oddaj in razglasitve zmagovalca v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO.

